Глава НБУ сообщил, сколько средств вложили украинцы в ОВГЗ — Finance.ua

Глава НБУ сообщил, сколько средств вложили украинцы в ОВГЗ
По состоянию на конец апреля украинцы приобрели облигаций внутреннего государственного займа более чем на 60 млрд грн, что в три раза больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о сохранении доверия к гривне.
Об этом в эфире канала «Мы — Украина» сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
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«Вклады населения в облигации внутреннего государственного займа по состоянию на конец апреля вдвое больше, чем были в начале 2023 года, и втрое больше, чем было до войны. Сегодня население разместило в облигациях внутреннего государственного займа более 60 млрд грн», — сказал Пышный.
По его словам, это определенный индикатор сохранения доверия к гривне в стране.
Кроме того, почти на треть увеличились депозиты в украинских банках в национальной валюте.
В частности, 97% этого прироста приходится на срочные депозиты на срок от 3 месяцев.
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«Это в то же время ресурс, который украинские банки могут и должны использовать для того, чтобы развивать кредитование бизнеса. И эта тема сейчас в особом фокусе Нацбанка. Мы разрабатываем стратегию развития и возобновления кредитования, ведь нам удалось обеспечить курсовую устойчивость, макрофинансовую стабильность, достаточный уровень капитала, операционную доходность банков, их достаточную ликвидность», — добавил глава Нацбанка.
Напомним, по данным Депозитария НБУ, за четыре месяца 2024 года Правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 102 876,7 млн грн, 763,6 млн долл. США и 557,2 млн евро.
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