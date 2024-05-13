Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов — Finance.ua

Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов
Курс доллара на прошлой неделе снова вырос и вернулся к максимуму. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке был выше.
Об этом сообщает НБУ.
НБУ в течение недели 6−9 мая 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 533,41 млн долларов. Это на 5% больше, чем неделей ранее (507,76 млн долларов).
С начала года НБУ продал на межбанке 8,9 млрд долларов. Эти расходы были компенсированы за счет международной помощи Украине, которая с начала года составила 11,8 млрд долларов.
В 2024 году средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/долл. С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«У нас есть умеренные темпы девальвации гривны за первые четыре месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)», — написал он.
Справка Finance.ua:
- Глава НБУ анонсировал следующий пакет отмены валютных ограничений. Национальный банк Украины, после отмены валютных ограничений для бизнеса, готовит следующие пакеты валютной либерализации. Но никаких сроков для этого не устанавливается.
- По состоянию на конец апреля украинцы приобрели облигаций внутреннего государственного займа более чем на 60 млрд грн, что в три раза больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о сохранении доверия к гривне.
- Рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 года остался на уровне 3,2%. Это минимальное значение годовой инфляции с октября 2020 года (2,6%). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
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