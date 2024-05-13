Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов — Finance.ua

Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов Сегодня 10:00 — Валюта

Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов

Курс доллара на прошлой неделе снова вырос и вернулся к максимуму. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке был выше.

Об этом сообщает НБУ

НБУ в течение недели 6−9 мая 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 533,41 млн долларов. Это на 5% больше, чем неделей ранее (507,76 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 8,9 млрд долларов. Эти расходы были компенсированы за счет международной помощи Украине, которая с начала года составила 11,8 млрд долларов.

В 2024 году средний официальный курс гривны к доллару составил 38,47 грн/долл. С начала года курс гривны к доллару упал на 5,8%, что соответствует плановым показателям, заложенным в государственный бюджет Украины. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«У нас есть умеренные темпы девальвации гривны за первые четыре месяца на 5,8%. Это соответствует прогнозной динамике расчетного курса, заложенной в бюджет-2024 (девальвация примерно на 10%, средний курс 40,7 грн/доллар)», — написал он.

Справка Finance.ua:

Глава НБУ анонсировал следующий пакет отмены валютных ограничений. Национальный банк Украины, после отмены валютных ограничений для бизнеса, готовит следующие пакеты валютной либерализации. Но никаких сроков для этого не устанавливается.

По состоянию на конец апреля украинцы приобрели облигаций внутреннего государственного займа более чем на 60 млрд грн, что в три раза больше, чем было до начала полномасштабного вторжения. Это свидетельствует о сохранении доверия к гривне.



Рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 года остался на уровне 3,2%. Это минимальное значение годовой инфляции с октября 2020 года (2,6%). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).



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