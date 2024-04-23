Экономика Украины: инфляция и курс, влияние миграционных процессов, прогнозы (инфографика) — Finance.ua

Экономика Украины: инфляция и курс, влияние миграционных процессов, прогнозы (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Экономика Украины: инфляция и курс, влияние миграционных процессов, прогнозы (инфографика)

Как сообщает Министерство экономики, в Украине постепенно стабилизируются миграционные процессы на фоне остановки оттока трудовых ресурсов, что в начале войны было вызвано перемещением населения в безопасные места. Но значительная часть граждан все еще остается за рубежом.

Об этом говорится в консенсус -прогнозе Минэкономики.

По данным ООН, по состоянию на 14.03.2024 года, во всем мире было зафиксировано 6,5 млн беженцев из Украины, что дополнительно негативно влияет на счет текущих операций платежного баланса.

До августа 2023 года импорт услуг, в структуре которого почти 70% составляет импорт услуг путешествий, кумулятивно рос, и, только начиная с сентября, динамика изменилась на противоположную.

Несмотря на все проблемы, порожденные войной, положительная динамика по ключевым макроэкономическим показателям является свидетельством приспособленности экономики к условиям войны и постепенной ее перенастройки.

Инфляция

Сохраняется тренд и на замедление потребительской инфляции — в марте 2024 года годовой темп составил 3,2% (4,3% в прошлом месяце). И это самый низкий уровень за более трех лет и сравнительно близок к динамике инфляции в некоторых европейских странах, на чьих территориях не ведутся боевые действия, что является дополнительным подтверждением этому.

Курс валюты

В то же время обеспечивается и относительная курсовая устойчивость гривны с учетом стабильно узких границ колебания курса, даже после перехода от фиксированного к режиму управляемой гибкости (03.10.2023 Национальный банк, обзор обменного курса). В 2023 году обменный курс составил 36,6 грн/долл.США.

Прогнозы на будущее

На 2026−2027 годы эксперты в основном предвидят рост экономики в рамках программ восстановления и отстройки, что будет соответственно повышать роль влияния инвестиционного спроса.

Учитывая прогнозы экспертов, ВВП в 2027 году так и не достигнет уровня 2021: составляет 91% уровня 2021 для сценария окончания войны в 2024 году, и 88% - для сценария более длительной войны.

Пока эксперты в своих прогнозных сценариях разделились на две группы: одна группа включает оптимистически настроенных экспертов, которые исходят из того, что война закончится в 2024 году, а другая группа экспертов предполагает, что война может продолжаться дольше.

Первая группа прогнозирует, что средний курс в 2025 году составит 42,6 грн/доллар и вырастет до 45,7 грн/доллар в конце года.

Другая группа ожидает средний курс 42,70 грн/доллар и рост до 44,80 грн/доллар в конце года.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.