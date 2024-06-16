Покупка товаров: какой способ оплаты подталкивает больше тратиться — Finance.ua

Покупка товаров: какой способ оплаты подталкивает больше тратиться Сегодня 12:05 — Личные финансы

Покупка товаров: какой способ оплаты подталкивает больше тратиться

Австралийские исследователи провели анализ, чтобы выяснить, как разные способы оплаты влияют на расходы потребителей. Они узнали, что оплата картами часто влечет за собой увеличение расходов. Ученые также определили условия, при которых этот эффект проявляется больше всего.

Об этом пишет Journal of Retailing.

Эффект безналичных расчетов

Уже известно, что оплата картой может побуждать к большим затратам, это изучается уже много лет и даже получило название «эффект безналичных расчетов».

Эффект привлекает особое внимание, ведь пластиковые карты становятся неотъемлемой частью повседневной жизни.

Большое количество людей носят с собой только карты или пользуются мобильными банковскими приложениями, что может привести к уменьшению «эффекта безналичных расчетов» из-за большей привычности к таким методам оплаты.

Однако исследования в этой области продолжаются и пока дают противоречивые результаты.

Способ оплаты имеет значение

Ученые из университетов Аделаиды и Мельбурна решили провести комплексный анализ, чтобы получить полную картину. Для метаанализа было использовано 71 исследование из 17 стран, охватывающих данные более 11 тысяч участников.

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Результаты показали, что безналичные расчеты действительно увеличивают расходы потребителей. Поэтому исследователи рекомендуют всегда иметь при себе наличные деньги, чтобы лучше контролировать свои финансы.

Использование наличных денег делает процесс покупки более заметным, ведь люди физически пересчитывают и передают деньги продавцу.

Эффект безналичных расчетов не всегда очевиден. Он особенно заметен при покупке статусных товаров, таких как ювелирные изделия, что отражает демонстративное поведение.

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При совершении пожертвований или выплате чаевых эффекта не наблюдается. Также исследование показало, что с течением времени люди адаптируются к безналичным расчетам и начинают более эффективно контролировать свои расходы.

Напомним, Национальный банк планирует ограничить объем переводов с одной карты суммой в 100 тысяч гривен и количеством в 30 в месяц. Но банки могут поднимать этот предел.

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