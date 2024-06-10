Банковские карты для детей: как выбрать и почему это полезно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банковские карты для детей: как выбрать и почему это полезно

Личные финансы
20
Банковские карты для детей: как выбрать и почему это полезно
Банковские карты для детей: как выбрать и почему это полезно
Воспитание финансовой грамотности у детей важно для их будущего финансового благосостояния. Один из способов научить ребенка основам управления деньгами — это предоставить ему возможность пользоваться банковской картой.
Специалисты ФинКульта назвали преимущества использования банковской карты для детей.
  • Обучение финансовой грамотности и ответственности.
Использование карты позволяет объяснять детям работу банковской системы, важность сбережений, а также различные финансовые понятия и инструменты, такие как проценты, кредиты и депозиты.
  • Удобство и безопасность.
Банковская карта — удобное средство хранения и использования денег. Она позволяет избежать необходимости носить наличные деньги, что снижает риск ее потери или кражи.
  • Контроль расходов.
Родители могут контролировать расходы ребенка с помощью мобильного приложения. Это помогает следить за финансовым поведением ребенка и своевременно выявлять и решать потенциальные проблемы.

Как выбрать банковскую карту для ребенка?

Важно выбрать карту, которая подходит для возрастной категории вашего ребенка и отвечает ее потребностям.
Многие банки предлагают карты для детей от 6 лет. До 14 лет карта открывается на имя родителей, после 14 — уже на имя ребенка (несовершеннолетнего лица).
Обратите внимание на возможности карты, такие как лимиты расходов, пополнение счета, мобильное приложение для контроля и безопасности транзакций.

Читайте также: Детские карты: лучшие предложения от украинских банков

Ознакомьтесь с условиями обслуживания карты: ежемесячная плата, комиссии за снятие средств.
Выберите карту с наименьшими затратами для вашего бюджета.
Важно, чтобы карта имела высокий уровень защиты! Проверьте наличие двухфакторной аутентификации, сообщения о транзакции и возможность быстрой блокировки карты при потере.

Советы для родителей

Объясните ребенку правила использования карты. Расскажите о важности сохранения PIN-кода и осторожности во время онлайн-покупок.
Установите ограничения на расходы, чтобы ребенок не мог потратить больше запланированного.
Обсуждайте с ребенком финансовые темы. Это будет способствовать формированию здоровых финансовых привычек.
Использование банковской карты помогает детям понять ценность денег и ответственность за собственные расходы.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.