Банковские карты для детей: как выбрать и почему это полезно — Finance.ua

Банковские карты для детей: как выбрать и почему это полезно Сегодня 08:01 — Личные финансы

Банковские карты для детей: как выбрать и почему это полезно

Воспитание финансовой грамотности у детей важно для их будущего финансового благосостояния. Один из способов научить ребенка основам управления деньгами — это предоставить ему возможность пользоваться банковской картой

Специалисты ФинКульта назвали преимущества использования банковской карты для детей.

Обучение финансовой грамотности и ответственности.

Использование карты позволяет объяснять детям работу банковской системы, важность сбережений, а также различные финансовые понятия и инструменты, такие как проценты, кредиты и депозиты.

Удобство и безопасность.

Банковская карта — удобное средство хранения и использования денег. Она позволяет избежать необходимости носить наличные деньги, что снижает риск ее потери или кражи.

Контроль расходов.

Родители могут контролировать расходы ребенка с помощью мобильного приложения. Это помогает следить за финансовым поведением ребенка и своевременно выявлять и решать потенциальные проблемы.

Как выбрать банковскую карту для ребенка?

Важно выбрать карту, которая подходит для возрастной категории вашего ребенка и отвечает ее потребностям.

Многие банки предлагают карты для детей от 6 лет. До 14 лет карта открывается на имя родителей, после 14 — уже на имя ребенка (несовершеннолетнего лица).

Обратите внимание на возможности карты, такие как лимиты расходов, пополнение счета, мобильное приложение для контроля и безопасности транзакций.

Ознакомьтесь с условиями обслуживания карты: ежемесячная плата, комиссии за снятие средств.

Выберите карту с наименьшими затратами для вашего бюджета.

Важно, чтобы карта имела высокий уровень защиты! Проверьте наличие двухфакторной аутентификации, сообщения о транзакции и возможность быстрой блокировки карты при потере.

Советы для родителей

Объясните ребенку правила использования карты. Расскажите о важности сохранения PIN-кода и осторожности во время онлайн-покупок.

Установите ограничения на расходы, чтобы ребенок не мог потратить больше запланированного.

Обсуждайте с ребенком финансовые темы. Это будет способствовать формированию здоровых финансовых привычек.

Использование банковской карты помогает детям понять ценность денег и ответственность за собственные расходы.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.