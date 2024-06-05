Карточные мошенники обворовывают украинцев по интернету — Finance.ua

Карточные мошенники обворовывают украинцев по интернету Сегодня 09:38

Карточные мошенники обворовывают украинцев по интернету

Социальная инженерия остается наиболее распространенным методом мошенничества в Украине, объемы которого существенно выросли в 2023 году.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в ходе круглого стола по теме «Мошенничество на финансовом рынке: новые методы и инструменты противодействия преступникам».

«Подавляющее большинство мошеннических случаев и 80% от суммы потерь в 2023 году произошло из-за разглашения личных данных клиента. Социальная инженерия остается наиболее распространенным методом мошенничества в Украине», — рассказал Шабан.

Мошенники переходят в интернет

По его словам, почти все мошенничество происходит в Интернете.

«Сильное смещение пошло в мошенничество через сеть „Интернет“ — 83% от общего количества. Только 17% потерь по картам через физические устройства — POS-терминалы, банкоматы, устройства самообслуживания. Выросла и сумма одной незаконной сделки в интернете — на 30%. Она превышает 3100 грн, притом что в 2022 году она составляла 2400 грн», — отметил Шабан.

Обман потенциальной жертвы — это мировой тренд.

«За последние пять лет доля социальной инженерии в мире выросла где-то с 70% до 95%», — сообщил директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Украинцы все больше «ведутся» на мошенников

«Социальная инженерия является одним из мейнстримов. Она все больше переходит от получения персональных конфиденциальных данных в рамках лендинга к мотивированию жертвы самостоятельно сделать перевод. То, что мы называем „self fraud“. Когда жертва сама совершает платеж через доверенный канал — через свой банкинг», — сообщил директор по мониторингу и противодействию мошенничеству Сенс Банка Юрий Хмеленко.

Поэтому объемы мошеннических операций растут.

«Мы видим рост мошенничества на 30−40% к предыдущему году. Для борьбы с мошенничеством есть специальный отдел, в который требуются квалифицированные специалисты. Мы обучаем их данной функциональности», — рассказал начальник управления информационной безопасности Банка Кредит Днепр Александр Кладько.

Нацбанк фиксирует существенный рост мошенничества.

«В прошлом году мы заметили существенный всплеск: количество незаконных действий по платежным картам, по которым были убытки, выросло на четверть — до 272 тыс. операций. Ущерб вырос еще больше — на 73%. Сумма потерь украинцев, бизнеса и банков от платежного мошенничества составила 833 млн. грн. Средняя сумма незаконной сделки выросла на 39% и превысила 3000 грн», — сообщил Алексей Шабан.

Правоохранители получили жалоб на большую сумму. По словам Карпова, речь идет о сумме 4 млрд грн.

Фінансовий клуб По материалам:

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