Планируют ли повышение пенсионного возраста в Украине — ответ Минсоцполитики Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Планируют ли повышение пенсионного возраста в Украине — ответ Минсоцполитики

Повышение пенсионного возраста в Украине не даст тех результатов, на которые можно было бы надеяться. Сначала нужно сделать равные условия.

Об этом сказала заместитель министра социальной политики Дарина Марчак в интервью ЦЭС

«Я считаю, что сейчас говорить об общем повышении пенсионного возраста точно преждевременно», — сказала она.

По ее словам, это решение сейчас не будет оптимальным.

Как отметила чиновница, сначала нужно сделать level playing field («равное поле игры») для всех граждан.

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«Прежде чем говорить о любых повышениях в будущем, даже с учетом демографии, я бы говорила, что нам сначала нужно ввести level playing field в системе пенсионного обеспечения. Когда у нас каждый четвертый гражданин сегодня по действующим правилам фактически имеет право на досрочный выход на пенсию, повышать пенсионный возраст для тех, у кого он и так сравнительно высокий, это точно не будет справедливо», — сказала она.

По ее словам, это не будет понятно тем людям, которые видят, «что я буду выходить на пенсию в 65, а вот здесь есть человек, который выходит на пенсию в 55 или в 45».

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«Это не поможет существенно решить проблему, но это лишь приведет к тому, что все будут пытаться попасть в какую-то льготную категорию», — сказала она.

Кроме того, Марчак указала на существенный ресурс увеличения пенсионных взносов. Сейчас около 2 миллионов платят взносы с минимальной зарплаты.

«Это значит, что у нас есть существенное пространство для повышения такой сознательности по уплате взносов внутри системы. У нас сегодня есть очевидная проблема с тем, что большинство граждан не понимают вообще, от чего зависит размер пенсий», — сказала замминистра соцполитики.

Марчак рассказала, что, по данным Киевской школы экономики, треть респондентов не знают, что на размер их пенсии будет влиять количество отработанных лет, половина респондентов не знают, что размер их пенсии будет зависеть от уплаты взносов.

Марчак также сообщила, что сейчас в Украине уплачивают страховые взносы в пенсионную систему 10,7 млн ​​человек, в то время как количество пенсионеров составляет 10,5 млн по состоянию на первое полугодие 2024 года.

«У нас фактически один работающий содержит одного пенсионера», — констатировала она.

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Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович уже заявляла , что украинские власти не планируют повышать пенсионный возраст. В то же время будут создавать условия, чтобы украинцы работали дольше.

Напомним, пенсия по возрасту в Украине назначается при наличии у граждан необходимого страхового стажа после достижения возраста 60 или 63, или 65 лет. В 2024 году для выхода на пенсию в 60 лет нужен стаж 31 год.

По условиям пенсионной реформы 2011 года, страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, постепенно увеличивается. С 2028 года это будет 35 лет.

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