Досрочный выход на пенсию в случае увольнения из-за сокращения: что следует знать — Finance.ua

Досрочный выход на пенсию в случае увольнения из-за сокращения: что следует знать Сегодня 13:11 — Личные финансы

Досрочный выход на пенсию в случае увольнения из-за сокращения: что следует знать, Фото: freepik

Согласно законодательству Украины, работники, уволенные по инициативе работодателя из-за изменений в организации производства — в частности, ликвидации или сокращения штата — могут воспользоваться правом на досрочную пенсию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может досрочно выйти на пенсию

По данным ПФУ, работники могут досрочно выйти на пенсию, если на момент увольнения им осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста, определенного статьей 26 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

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Статья 26 Закона устанавливает пенсионный возраст в зависимости от продолжительности страхового стажа на дату достижения возраста.

Наличие страхового стажа, предусмотренного частями первой — третьей ст. 26 Закона, который дает право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии.

Например, женщина, рожденная 1 марта 1964 года, может выйти на пенсию в 60 лет, если у нее не менее 31 года страхового стажа.

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Если она потеряет работу из-за сокращения в 2024 году и зарегистрируется в государственной службе занятости, при отсутствии подходящей работы, она сможет оформить досрочную пенсию.

Напомним, в следующем году роста суммы пенсии не будет . Правительство решило заморозить этот показатель. Однако есть вероятность, что следующая индексация выплат будет проведена ​​в 2028 году.

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