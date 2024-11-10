Нужно ли платить добровольные пенсионные взносы в декрете — Finance.ua

Нужно ли платить добровольные пенсионные взносы в декрете Сегодня 20:21 — Личные финансы

Нужно ли платить добровольные пенсионные взносы в декрете, Фото: freepik

В добровольном пенсионном страховании могут участвовать лица старше 16 лет, как застрахованные, так и не застрахованные, о которых есть данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Информация о работающем лице, в том числе если оно находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, содержится в реестре застрахованных лиц.

При таких обстоятельствах женщина может участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

В то же время период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы, р исходя из размера минимальной заработной платы.

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Дополнительно уплатив за себя добровольный взнос, можно увеличить заработок, который в будущем будет учтен при расчете пенсии.

Напомним, одинокие отцы и матери могут оформить выплату на ребенка онлайн через «Дія».

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