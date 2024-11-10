Нужно ли платить добровольные пенсионные взносы в декрете — Finance.ua

Нужно ли платить добровольные пенсионные взносы в декрете
В добровольном пенсионном страховании могут участвовать лица старше 16 лет, как застрахованные, так и не застрахованные, о которых есть данные в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Информация о работающем лице, в том числе если оно находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, содержится в реестре застрахованных лиц.
При таких обстоятельствах женщина может участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.
В то же время период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы, р исходя из размера минимальной заработной платы.
Дополнительно уплатив за себя добровольный взнос, можно увеличить заработок, который в будущем будет учтен при расчете пенсии.
Напомним, одинокие отцы и матери могут оформить выплату на ребенка онлайн через «Дія».
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