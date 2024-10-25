Пособие по уходу за ребенком в странах ЕС: как это происходит — Finance.ua

Пособие по уходу за ребенком в странах ЕС: как это происходит Сегодня 08:35 — Мир

Пособие по уходу за ребенком в странах ЕС: как это происходит

Рождаемость в высокоразвитых странах мира снизилась более чем вдвое с 1960 года и сейчас находится на рекордно низком уровне. По данным исследования, в 38 стран-членах Организации экономического сотрудничества и развития, коэффициент рождаемости снизился до 1,5 — это ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения (2,1) и ниже среднего показателя в мире (2,3). Страны Евросоюза также столкнулись с этой проблемой: там средний коэффициент рождаемости снизился до 1,46.

«Слово и дело» проанализировало, как власти стран Евросоюза помогают родителям.

Во Франции женщинам при рождении ребенка дают 16-недельный декрет, но если ребенок не первый, этот срок может увеличиться. Чуть более половины пособия по уходу предоставляется в виде периодических выплат, 40,9% - в виде натуральной помощи, и только 6,9% - это единовременное пособие.

В Румынии декретный отпуск составляет 18 недель. В стране не выплачивают единовременное пособие при рождении ребенка. Большинство пособий (81,6%) — периодические выплаты.

В Болгарии при рождении ребенка предоставляется 58 недель оплачиваемого отпуска. 56,5% пособия предоставляется в виде периодических выплат, 41,1% - в натуральной форме.

В Чехии так называемый материнский отпуск составляет 28 недель, а при рождении нескольких детей — 37 недель. Большинство пособий — это периодические выплаты (88,3%), еще 10,3% - в натуральном виде.

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В Словакии декретный отпуск составляет 34 недели, если детей несколько, то дольше. Практически всё пособие выплачивается в виде периодической помощи, 7,7% - в натуральной форме.

В Венгрии женщина при рождении ребенка имеет право на 24 недели непрерывного отпуска, в Дании — на 14 недель (еще 32 недели мать и отец могут поделить между собой), в Словении — на 15 недель, в Ирландии — на 42 недели, в Бельгии — на 15 недель, в Хорватии — на 16 недель, в Швеции — на 34 недели.

В Дании и Швеции нет единовременной выплаты при рождении ребенка. При этом в Швеции более половины пособия предоставляется именно в натуральной форме, а не денежной.

Самые низкие показатели рождаемости наблюдались на Мальте (1,08 рождений на женщину), Испании (1,16) и Италии (1,24). На Мальте декретный отпуск составляет 18 недель, в Испании — 16 недель, в Италии — 20. В Испании более половины пособия также предоставляют в натуральной форме.

Слово і Діло По материалам:

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