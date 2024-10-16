В Чехии планируют повысить пособие по безработице — Finance.ua

В Чехии планируют повысить пособие по безработице Сегодня 09:33 — Личные финансы

В Чехии планируют повысить пособие по безработице

С 2026 года в Чехии существенно изменится структура пособия по безработице.

Об этом заявил журналистам министр труда и социальных дел Мариан Юречко (KDU-ČSL), сообщает портал Novinky.cz.

Какое пособие по безработице действует сейчас

В настоящее время пособие за первые два месяца составляет 65% предыдущей чистой заработной платы, следующие два месяца — 50%, а остальные выплаты — 45%.

Какое пособие по безработице планируют установить

Новый размер пособия будет составлять 80% в первом периоде, 50% во втором и 45%.

Продолжительность этих периодов зависит от возраста. До 55 лет первый период будет длиться два месяца, второй также два и последний — один месяц.

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У людей от 55 до 60 лет первый и второй период будет длиться три месяца, а последний — два месяца. Так же будет и для людей старше шестидесяти лет, только последний период составит пять месяцев.

«На переквалификацию поддержка составит 80%. Это будет независимо от того, сколько времени человек состоит на учете среди безработных», — сказал Юречка.

Максимально возможная сумма, которую можно получить, также будет увеличена до 80% средней заработной платы по стране, которая сейчас составляет 33 942 кроны. Размер пособия будет одинаковым для уволенных и увольняющихся с работы по собственному желанию или по согласию.

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Однако необходимый стаж пенсионного страхования для получения права на поддержку будет увеличен с шести до девяти месяцев.

Кроме того, существенно увеличится поддержка безработных без предварительного дохода. Это, например, родители после отпуска по уходу за ребенком, люди, которые долго болели или ухаживали за нетрудоспособным членом семьи.

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