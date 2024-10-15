В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, проживающих в бесплатном жилье — Finance.ua

В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, проживающих в бесплатном жилье
По состоянию на октябрь 2024 года всего 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля их было более 12 тысяч. С сентября действуют новые условия, когда этим видом гуманитарного жилья могут пользоваться только лица, которым не была предоставлена временная защита более 90 дней.
Об этом сообщает Novinky.cz.
Какие правила действовали раньше
До начала сентября существовало исключение для уязвимых категорий населения — женщин с маленькими детьми, которые могли пользоваться бесплатным жильем в неограниченный период времени.
Общее количество лиц, находящихся в HUMPO, то есть людей, отвечающих законодательным условиям бесплатного проживания, составляет 756 человек.
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HUMPO — это информационная система, в которую, в частности, вносится информация о свободных местах для проживания. Это данные на 6 октября, в то время как 14 июля таких людей было в разы больше — 12 213.
Резкое уменьшение связано с тем, что с истечением срока действия исключения люди уязвимых категорий также должны были найти платное жилье.
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«Самые уязвимые пожилые люди, люди с инвалидностью и матери-одиночки с маленькими детьми. То есть люди, которые по определенным причинам не могут быть экономически активными», — рассказала Елена Вачова из некоммерческой организации People in Need.
Что изменилось
С 1 августа государство выплачивает уязвимому лицу 6 тысяч крон на расходы на жилье, 4860 крон на взрослого и 3490 крон на ребенка, а также 4188 крон на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.
Все упомянутые выплаты выдаются в так называемой гуманитарной помощи. Если человек работает, то доход отчисляется из этой помощи. В среднем государство выплачивает более 7 300 крон на человека, включая упомянутые расходы на жилье, из общего числа получателей пособия 44 процента женщин и 39 процентов детей получают пособие.
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Количество получателей гуманитарной помощи уменьшается, в августе их было 93 тысячи, в январе — примерно 97 тысяч.
Напомним, доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку. В первой половине этого года расходы составили 7,3 миллиарда крон, в то время как доходы достигли 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государственный бюджет пополнился на 4,4 млрд крон. Об этом ранее сообщало Министерство труда и социальных дел Чехии.
В 74% чешских фирм в отраслях производства, оптовой торговли и логистики работают иностранцы, и в 97% из них есть работники из Украины.
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