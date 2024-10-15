В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, проживающих в бесплатном жилье — Finance.ua

В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, проживающих в бесплатном жилье Сегодня 13:30 — Личные финансы

В Чехии значительно уменьшилось число беженцев из Украины, проживающих в бесплатном жилье

По состоянию на октябрь 2024 года всего 756 беженцев из Украины пользуются бесплатным экстренным жильем в Чехии, в то время как в середине июля их было более 12 тысяч. С сентября действуют новые условия, когда этим видом гуманитарного жилья могут пользоваться только лица, которым не была предоставлена ​​временная защита более 90 дней.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Какие правила действовали раньше

До начала сентября существовало исключение для уязвимых категорий населения — женщин с маленькими детьми, которые могли пользоваться бесплатным жильем в неограниченный период времени.

Общее количество лиц, находящихся в HUMPO, то есть людей, отвечающих законодательным условиям бесплатного проживания, составляет 756 человек.

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HUMPO — это информационная система, в которую, в частности, вносится информация о свободных местах для проживания. Это данные на 6 октября, в то время как 14 июля таких людей было в разы больше — 12 213.

Резкое уменьшение связано с тем, что с истечением срока действия исключения люди уязвимых категорий также должны были найти платное жилье.

«Самые уязвимые пожилые люди, люди с инвалидностью и матери-одиночки с маленькими детьми. То есть люди, которые по определенным причинам не могут быть экономически активными», — рассказала Елена Вачова из некоммерческой организации People in Need.

Что изменилось

С 1 августа государство выплачивает уязвимому лицу 6 тысяч крон на расходы на жилье, 4860 крон на взрослого и 3490 крон на ребенка, а также 4188 крон на ребенка в возрасте от 6 до 10 лет.

Все упомянутые выплаты выдаются в так называемой гуманитарной помощи. Если человек работает, то доход отчисляется из этой помощи. В среднем государство выплачивает более 7 300 крон на человека, включая упомянутые расходы на жилье, из общего числа получателей пособия 44 процента женщин и 39 процентов детей получают пособие.

Количество получателей гуманитарной помощи уменьшается, в августе их было 93 тысячи, в январе — примерно 97 тысяч.

Напомним, доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку. В первой половине этого года расходы составили 7,3 миллиарда крон, в то время как доходы достигли 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государственный бюджет пополнился на 4,4 млрд крон. Об этом ранее сообщало Министерство труда и социальных дел Чехии.

В 74% чешских фирм в отраслях производства, оптовой торговли и логистики работают иностранцы, и в 97% из них есть работники из Украины.

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