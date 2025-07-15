Как получить 15 млн грн при гибели или смерти военнослужащего (детали) — Finance.ua

Как получить 15 млн грн при гибели или смерти военнослужащего (детали) Сегодня 12:00 — Личные финансы

Как получить 15 млн грн при гибели или смерти военнослужащего (детали)

Как сообщает Минобороны, в случае гибели военнослужащего, произошедшей во время действия военного положения, его семья имеет право на единовременную денежную помощь (ЕДП) в размере 15 млн гривен.

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Также выплата этой помощи производится в случаях, когда смерть военнослужащего наступила в течение года после ранения, травмы или увечья, связанного с защитой Родины.

Кто имеет право на получение помощи

Право на получение единовременной помощи имеют лица, определенные действующим законодательством.

Однако приоритетным является личное распоряжение военнослужащего при его наличии. В документе указано, кому и в каких долях должна быть выплачена единовременная денежная помощь.

Право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети

нетрудоспособная вдова (вдовец)

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Их доля равна 50% от доли, которая бы принадлежала каждому из них в случае назначения и выплаты единовременного денежного пособия при отсутствии личного распоряжения.

Если личное распоряжение отсутствует

право на ее получение в равных долях имеют:

дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав,

вдова или вдовец,

родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены,

внуки погибшего (умершего) лица, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли),

лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не состоя в браке, но если этот факт подтвержден судом,

иждивенцы, определенные согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица».

Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. Отказ заверяется нотариально.

Куда обращаться

Если военнослужащий проходил службу в Вооруженных Силах Украины, следует обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее — ТЦК и СП), независимо от места регистрации. Дополнительные сведения о документах и прочее см . по ссылке.

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