Как получить 15 млн грн при гибели или смерти военнослужащего (детали) — Finance.ua

Как получить 15 млн грн при гибели или смерти военнослужащего (детали)
Как сообщает Минобороны, в случае гибели военнослужащего, произошедшей во время действия военного положения, его семья имеет право на единовременную денежную помощь (ЕДП) в размере 15 млн гривен.
Также выплата этой помощи производится в случаях, когда смерть военнослужащего наступила в течение года после ранения, травмы или увечья, связанного с защитой Родины.
Кто имеет право на получение помощи
Право на получение единовременной помощи имеют лица, определенные действующим законодательством.
Однако приоритетным является личное распоряжение военнослужащего при его наличии. В документе указано, кому и в каких долях должна быть выплачена единовременная денежная помощь.
Право на назначение и получение единовременной денежной помощи имеют:
- малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети
- нетрудоспособная вдова (вдовец)
- нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.
Их доля равна 50% от доли, которая бы принадлежала каждому из них в случае назначения и выплаты единовременного денежного пособия при отсутствии личного распоряжения.
Если личное распоряжение отсутствует
право на ее получение в равных долях имеют:
- дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего (умершего) лица и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее (умершее) лицо при его жизни было лишено родительских прав,
- вдова или вдовец,
- родители (усыновители), если они не были лишены родительских прав или их родительские права были восстановлены,
- внуки погибшего (умершего) лица, если к моменту его гибели (смерти) их родители погибли (умерли),
- лицо, с которым погибший (погибшая) совместно проживали, не состоя в браке, но если этот факт подтвержден судом,
- иждивенцы, определенные согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц уволенных с военной службы и некоторые другие лица».
Если один из получателей помощи отказался от своей доли, эта сумма распределяется поровну между остальными членами семьи. Отказ заверяется нотариально.
Куда обращаться
Если военнослужащий проходил службу в Вооруженных Силах Украины, следует обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (далее — ТЦК и СП), независимо от места регистрации. Дополнительные сведения о документах и прочее см. по ссылке.
Поделиться новостью