«єВідновлення»: как получить второй транш на строительство нового жилья — Finance.ua
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«єВідновлення»: как получить второй транш на строительство нового жилья

Личные финансы
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«єВідновлення»: как получить второй транш на строительство нового жилья
«єВідновлення»: как получить второй транш на строительство нового жилья
В «Дія» доступен второй этап компенсаций в рамках программы «єВідновлення». Речь идет о помощи для украинцев, чьи частные дома были уничтожены в результате войны, но имеют земельный участок для нового строительства.

Кто может получить выплаты:

  • владельцы уничтоженных частных домов;
  • те, у кого есть зарегистрированный земельный участок;
  • те, кто выбрал именно денежную выплату на новое строительство.

Как получить

Чтобы получить второй транш, необходимо:
  • подготовить проектную и сметную документацию в соответствии с требованиями законодательства и загрузить ее в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;
  • начать строительные работы;
  • потратить 90% первого транша;
  • подать сообщение об изменении данных в сообщении о начале строительных работ — через ЦПАУ или портал «Дія»,
  • подать сообщение о готовности к промежуточной верификации, это можно сделать через приложение «Дія» в разделе «„єВідновлення“ — Выплата на строительство». Там нужно будет скачать подтверждающие документы и фото строительства.
«єВідновлення»: как получить второй транш на строительство нового жилья

Важно

1. Документация должна быть подготовлена сертифицированным специалистом.
2. Для проверки требуются фото процесса и документы, подтверждающие строительство.
3. Местная комиссия проверяет объект и принимает решение о втором транше.
Напомним, сама компенсация «єВідновлення» предоставляется заявителям в форме электронного жилищного сертификата.
Дополнительную информацию можно получить на сайте программы «єВідновлення» в разделе «Разрушенное жилье» https://erecovery.diia.gov.ua/ или же обратившись на специальную горячую линию 1545 (кнопка 2), или чат-боты Правительственного контактного центра по ссылке:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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