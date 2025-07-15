«єВідновлення»: как получить второй транш на строительство нового жилья — Finance.ua

«єВідновлення»: как получить второй транш на строительство нового жилья
В «Дія» доступен второй этап компенсаций в рамках программы «єВідновлення». Речь идет о помощи для украинцев, чьи частные дома были уничтожены в результате войны, но имеют земельный участок для нового строительства.
Кто может получить выплаты:
- владельцы уничтоженных частных домов;
- те, у кого есть зарегистрированный земельный участок;
- те, кто выбрал именно денежную выплату на новое строительство.
Как получить
Чтобы получить второй транш, необходимо:
- подготовить проектную и сметную документацию в соответствии с требованиями законодательства и загрузить ее в Единую государственную электронную систему в сфере строительства;
- начать строительные работы;
- потратить 90% первого транша;
- подать сообщение об изменении данных в сообщении о начале строительных работ — через ЦПАУ или портал «Дія»,
- подать сообщение о готовности к промежуточной верификации, это можно сделать через приложение «Дія» в разделе «„єВідновлення“ — Выплата на строительство». Там нужно будет скачать подтверждающие документы и фото строительства.
Важно
1. Документация должна быть подготовлена сертифицированным специалистом.
2. Для проверки требуются фото процесса и документы, подтверждающие строительство.
3. Местная комиссия проверяет объект и принимает решение о втором транше.
Напомним, сама компенсация «єВідновлення» предоставляется заявителям в форме электронного жилищного сертификата.
Дополнительную информацию можно получить на сайте программы «єВідновлення» в разделе «Разрушенное жилье» https://erecovery.diia.gov.ua/ или же обратившись на специальную горячую линию 1545 (кнопка 2), или чат-боты Правительственного контактного центра по ссылке:
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