ТОП-5 стран: где лучшее место для выхода на пенсию — Finance.ua

ТОП-5 стран: где лучшее место для выхода на пенсию Сегодня 08:00 — Личные финансы

ТОП-5 стран: где лучшее место для выхода на пенсию

Лучшее место для выхода на пенсию, по данным Natixis, — это Швейцария, поднявшаяся со второго места в прошлом году, чтобы опередить Норвегию.

Это единственная страна, которая достигла 10 лучших баллов по всем основным критериям. Эта страна продемонстрировала сильные результаты в области безработицы, равенства доходов, продолжительности жизни и т. д.

В категории «Финансы на пенсии» она занимает второе место в общем рейтинге, несмотря на несколько более низкий балл, что объясняется процентными ставками и налоговым давлением. Но это компенсируется сильными показателями по борьбе с инфляцией, поскольку центральный банк недавно снизил свои ставки.

Хотя «бесплатного» здравоохранения здесь нет (все граждане должны иметь медицинское страхование), система здравоохранения Швейцарии имеет высокую оценку с баллом 91%.

Читайте также Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики

Норвегия имеет 81%.

Страна, занявшая первое место в прошлом году, в этом году заняла второе место.

Она входит в десятку лучших по всем субиндексам, кроме «Финансы на пенсии», и даже достигает пятерки лучших по показателям «Здоровье и качество жизни».

Тем временем, индекс «Здоровье» имеет показатель продолжительности жизни 93%, показывающий, что Норвегия крепко оставила последствия пандемии COVID-19 в прошлом.

Исландия имеет такой же балл, как и в прошлом году.

У этой страны есть балл в таблице материального благополучия и качества жизни, обеспечив четвертое и пятое места соответственно, а ее показатели качества воздуха, воды и санитарии находятся на самом верху.

Читайте также На что хватает украинской пенсии

Ирландия, общий балл: 80%

У Ирландии высокие показатели «Финансы на пенсии», в частности благодаря низкому государственному долгу. Она также поднимается по показателю Здоровья на пятое место, где все показатели улучшились.

Более низкий рейтинг по продолжительности жизни наблюдается, несмотря на то, что этот показатель вырос на три процентных пункта. Тем временем показатель «Качество жизни» также поднялся на одну позицию.

Проблема заключается в безработице, и отчасти в результате этого рейтинг материального благополучия Ирландии опустился на две позиции.

Нидерланды, общий балл: 79%

Natixis выделяет здоровье как область, в которой Нидерланды достигли особенно хорошего прогресса. Этот индекс сейчас занимает восьмое место в общем рейтинге, как и качество жизни.

Между тем, хотя и улучшились показатели государственной задолженности и инфляции, субиндекс финансов на пенсии Нидерландов опустился на три позиции по статическому показателю, заняв лишь 19 место.

Natixis объявил Нидерланды особенно благоприятными для пенсионеров, поскольку у них есть системы пенсионных сбережений и здравоохранения мирового класса, достойное равенство доходов и надежная банковская система.

Напомним, для большинства украинских пенсионеров ежемесячная пенсия — единственный источник дохода. Это средства, которые должны закрывать все базовые потребности.

Несмотря на то, что после индексации в марте 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 10% по сравнению с прошлым годом и составляет 6 341 грн, с учетом инфляции на уровне 14,6%, реальная покупательная способность пенсионеров снизилась.

По данным Opendatabot, каждый третий пенсионер (более 3 млн человек) получает 3340 грн в месяц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.