Пенсии военнослужащим: куда и как обращаться за назначением — Finance.ua
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Пенсии военнослужащим: куда и как обращаться за назначением

Личные финансы
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Пенсии военнослужащим: куда и как обращаться за назначением
Пенсии военнослужащим: куда и как обращаться за назначением
После увольнения с военной службы украинцы имеют право получать пенсии за выслугу лет, по инвалидности или в случае утраты кормильца.
Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.
«Закон определяет, в том числе право на пенсию военнослужащих срочной службы и категории лиц, имеющих право на пенсию наравне с военнослужащими срочной службы», — отмечают в ПФУ.

Кому назначают пенсию через Пенсионный фонд

В территориальный орган Пенсионного фонда Украины лично или онлайн могут обращаться следующие категории:
  • военнослужащие срочной службы;
  • члены семей таких военных (если оформляют пенсию по потере кормильца);
  • лица, приравнивающиеся к срочникам по праву на пенсию;
  • лица с инвалидностью, полученной во время войны с россией в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года, если они не были работниками предприятий, привлеченных к обороне;
  • члены семей погибших военных, получавших военную пенсию.

Как подать документы

Есть два способа:
  • лично — в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн — через вебпортал электронных услуг ПФУ.
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Для военных, не являющихся срочниками

Военнослужащие, уволенные с контрактной службы, а также другие лица, которым еще не назначалась пенсия, должны обращаться в Пенсионный фонд через структурное подразделение силового министерства или ведомства — по последнему месту службы. К примеру, через ТЦК и СП.

Если военный еще не уволен

Если военнослужащий еще не проходит службу, но:
  • ему установлена инвалидность, или
  • он является участником боевых действий, и достиг возраста: мужчины — 55 лет, женщины — 50 лет —
то он имеет право на досрочную пенсию или пенсию по инвалидности по закону № 1058 (Об общеобязательном государственном пенсионном страховании).
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Обращение — в Пенсионный фонд (лично или онлайн). При этом учитывается страховой стаж.
После увольнения со службы таким лицам может быть назначена пенсия по военному закону.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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