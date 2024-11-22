ПФУ обнародовал свежие данные по средней зарплате для расчета пенсий — Finance.ua
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ПФУ обнародовал свежие данные по средней зарплате для расчета пенсий

Личные финансы
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ПФУ обнародовал свежие данные по средней зарплате для расчета пенсий
ПФУ обнародовал свежие данные по средней зарплате для расчета пенсий, freepik
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней заработной плате за сентябрь, которая учитывается при исчислении пенсий.
Об этом сообщила пресс-служба фонда.
В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрем 2023 года средняя зарплата выросла на 24,1% или на 3 502,48 гривен.
ПФУ обнародовал свежие данные по средней зарплате для расчета пенсий
Так, в январе 2024 года средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, составляла 14 974,56 гривны.
В феврале этот показатель составлял 15 267,60 гривен. В марте он вырос до 15 433,98 гривны. В апреле — 16 847,98 гривны, в мае — 17 178,87 гривны.
Самый высокий уровень средней заработной платы во II квартале зафиксирован в июне — 18 806,63 грн.
В июле было 17 346,90 гривен. В августе — 17 001,36 гривны, а в сентябре — 18 020,86 грн.
Напомним, аналитики robota.ua опросили владельцев бизнеса о том, повышали ли они зарплату работникам в 2024 году и планируют ли это делать в следующем году. 58% украинских бизнесов и 60% бизнесов с иностранным капиталом увеличили вознаграждение абсолютно всем сотрудникам в этом году. Планы работодателей на следующий год весьма оптимистичны — 67% украинских компаний и 71% компаний с иностранным капиталом планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2025 году.
По прогнозу НБУ, в конце текущего года реальная зарплата украинцев превысит свой довоенный уровень.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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