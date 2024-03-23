PESEL UKR: почему могут аннулировать статус временной защиты для украинских беженцев в Польше — Finance.ua

PESEL UKR: почему могут аннулировать статус временной защиты для украинских беженцев в Польше Сегодня 09:07 — Мир

Польша

В подтверждение временной защиты в Польше украинским беженцам необходимо получить номер PESEL UKR. Статус аннулируется при выезде из страны на более чем 30 дней. В настоящее время власти страны рассматривают вариант сокращения этого срока в будущем.

Об этом в комментарии РБК-Украина объяснила младший юрист адвокатского объединения «Мисечко и Партнеры» Ярина Паш.

Читайте также С какими проблемами сталкиваются украинские беженцы в Венгрии — исследование

На каких основаниях могут аннулировать статус PESEL UKR

Согласно статье 11 Закона года о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины от 12 марта 2022 года, выезд гражданина Украины с территории Республики Польша сроком более 30 дней лишает его права на временную защиту, подтверждаемую получением PESEL UKR.

Однако выезд за пределы Польши более чем на 30 дней не приводит к лишению временной защиты, если гражданам Украины субъекты, действующие на территории Республики Польша, поручают выполнять работы или услуги за пределами этой страны. То есть — выполнение определенных трудовых функций за рубежом, например, в порядке командировки", — отмечает юрист.

Читайте также Ирландия сократила финансовую помощь для украинских беженцев

Следует учитывать, что граждане могут лишиться статуса PESEL UKR при выезде за пределы территории Польши на более 30 дней не только при выезде в Украину, но и в другие страны Евросоюза.

Каких прав можно лишиться при аннулировании статуса PESEL RUS

Аннулирование статуса временной защиты из-за долгосрочного выезда за границу (более 30 дней) приводит к прекращению всех прав, предоставляемых гражданам Украины на основании статуса временной защиты на территории Польши.

«То есть такие граждане Украины теряют все экономические права (на трудоустройство, занятие предпринимательской деятельностью), социальные (право на социальную защиту, медицинскую помощь и страхование) и образовательные права. А самое главное — право на законное пребывание на территории Республики Польша в течение законодательно установленного срока». Пока такой срок пребывания предоставляется до 30 июня 2024 года", — обращает внимание Ярина Паш.

Читайте также В каких странах ЕС больше всего украинцев с временной защитой — данные Евростата

Какие права на проживание имеют украинцы, которые возвращаются в Польшу и не возобновляют статус PESEL UKR

«Если гражданин Украины лишился статуса временной защиты в Польше из-за выезда сроком более 30 дней, то имеет право находиться в этой стране на основании безвизового режима в странах-участниках Шенгенского соглашения до 90 дней в течение 180 дней», — отмечает Ярина Паш.

Эта норма применяется при условии, если у гражданина Украины нет другого законного основания для проживания на территории Польши — то есть не получил разрешение на временное или постоянное жительство на территории Польши, не оформил визовые документы.

Читайте также Около трети иностранных компаний в Польше создали украинцы

Отмечается, что без статуса PESEL UKR или других разрешительных документов на жительство на территории Польши граждане Украины могут находиться на территории страны до 90 дней в течение 180 дней, обращает внимание юрист.

Следует отметить, что граждане Украины могут возобновить статус PESEL UKR в местных органах власти.

В то же время при возвращении в Польшу пограничникам следует заявить целью въезда пользование защитой.

Читайте также ЕС упрощает визовые правила для иностранных работников

Справка Finance.ua:

число тех, кто однозначно планировал остаться в Польше, уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом;

временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев;



по официальным подсчетам, в Польше находится около 1 млн украинцев, прибывших после начала войны, также еще примерно 1,5 млн украинцев, которые были здесь до войны.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.