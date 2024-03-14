ЕС упрощает визовые правила для иностранных работников — Finance.ua

ЕС упрощает визовые правила для иностранных работников Сегодня 17:03 — Мир

ЕС упрощает визовые правила для иностранных работников

Институции ЕС намерены упростить административные правила для получения рабочих виз и виз для проживания гражданам третьих стран, которые желают работать и жить в ЕС.

Издание Euractiv пишет , что 13 марта Европарламент подтвердил временное соглашение, достигнутое институтами ЕС в декабре 2023 года, теперь министры ЕС должны его официально утвердить.

Этот законодательный документ относится к категории «легальная миграция», который имеет целью привлечение работников-мигрантов, чтобы восполнить пробел дефицита рабочей силы в ЕС.

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Предложение несколько упростит административную процедуру получения разрешения в ЕС для иностранных работников. Согласно тексту, изменения не будут касаться Дании и Ирландии.

«Директива сокращает время, необходимое для принятия решений для заявителей, с четырех до трех месяцев. Однако, если дело сложное, его можно продлить еще на 30 дней. Согласно изменениям, лица с действующим разрешением на проживание в ЕС теперь могут подать заявку на получение „единого разрешения“, чтобы изменить свой правовой статус без возвращения в свою страну», — говорится в материале.

Еще одно изменение, которого требует Европарламент, позволяет гражданам третьих стран в ЕС, желающим сменить работодателя, профессию или отрасль, уведомлять соответствующие органы.

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Также страны ЕС могут ввести правило, запрещающее менять работодателя в течение первых шести месяцев. Однако если работодатель грубо нарушает трудовой договор (например, устанавливает чрезвычайно эксплуататорские условия труда), в течение этого начального периода все равно допускается смена работодателя.

Граждане третьих стран в ЕС, которые являются безработными и у которых есть единое разрешение, будут иметь до трех месяцев, чтобы получить новую работу, прежде чем их право на работу будет отменено. Для тех, чье разрешение действительно более двух лет, этот срок продлевается до шести месяцев.

«Регулируемая миграция — самый лучший инструмент для борьбы с нелегальной миграцией и торговцами людьми. Нам нужно заняться нелегальными миграционными потоками, содействовать согласованности между разными легальными миграционными инструментами и содействовать интеграции иностранных работников», — цитирует издание депутата Европарламента от Испании.

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Он отметил, что пересмотр Директивы о едином разрешении поможет работникам из третьих стран безопасно добраться в Европу, а европейским компаниям — найти нужных им работников.

«В то же время мы будем избегать и предотвращать трудовую эксплуатацию, укрепляя права работников третьих стран и более эффективно защищая их от злоупотреблений», — добавил евродепутат Санчес.

Отмечается, что у стран-членов ЕС будет два года для имплементации директивы с момента ее вступления в силу.

УНІАН По материалам:

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