Финляндия ужесточила визовые требования — Finance.ua

Финляндия ужесточила визовые требования Сегодня 13:10 — Мир

Финляндия ужесточила визовые требования

Финляндия повысила суточное финансовое требование для путешественников до 50 евро на день поездки. Также страна ввела обязательства по поддержке визы Шенгенской зоны по содержанию и размещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Финляндии.

Ужесточение требований к визам вводятся с января этого года.

Читайте также Финляндия выплатит беженцам по 5300 евро: кого коснется

В заявлении финского внешнеполитического ведомства говорится, что теперь для краткосрочного пребывания у путешественника должно быть 50 евро на день, проведенный в Финляндии, вместо прежних 30 евро.

«Это требование к капиталу применяется к поездкам продолжительностью менее 90 дней», — говорится в сообщении.

Такое новшество объясняется ростом стоимости жизни в Финляндии.

Читайте также Работа в Финляндии: какие вакансии есть для иностранцев и сколько можно заработать

Кроме того, с 1 января страна начинает применять статью 14.4 Визового кодекса Европейского Союза, позволяющую ввести обязательства по содержанию и проживанию.

«После этого тот факт, что гражданин Финляндии или лицо, проживающее в Финляндии с видом на жительство, берет на себя обязательство финансировать поездку заявителя на визу, может быть принято во внимание при рассмотрении визы», — рассказали в МИД.

Также в финском министерстве добавили, что человек, который приглашает путешественника, должен заполнить форму обязательств по содержанию «как приложение к визовому заявлению».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.