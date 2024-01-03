Финляндия ужесточила визовые требования — Finance.ua

Финляндия ужесточила визовые требования
Финляндия повысила суточное финансовое требование для путешественников до 50 евро на день поездки. Также страна ввела обязательства по поддержке визы Шенгенской зоны по содержанию и размещению.
Ужесточение требований к визам вводятся с января этого года.
В заявлении финского внешнеполитического ведомства говорится, что теперь для краткосрочного пребывания у путешественника должно быть 50 евро на день, проведенный в Финляндии, вместо прежних 30 евро.
«Это требование к капиталу применяется к поездкам продолжительностью менее 90 дней», — говорится в сообщении.
Такое новшество объясняется ростом стоимости жизни в Финляндии.
Кроме того, с 1 января страна начинает применять статью 14.4 Визового кодекса Европейского Союза, позволяющую ввести обязательства по содержанию и проживанию.
«После этого тот факт, что гражданин Финляндии или лицо, проживающее в Финляндии с видом на жительство, берет на себя обязательство финансировать поездку заявителя на визу, может быть принято во внимание при рассмотрении визы», — рассказали в МИД.
Также в финском министерстве добавили, что человек, который приглашает путешественника, должен заполнить форму обязательств по содержанию «как приложение к визовому заявлению».
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