Финляндия ужесточила визовые требования — Finance.ua

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Финляндия ужесточила визовые требования

Мир
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Финляндия ужесточила визовые требования
Финляндия ужесточила визовые требования
Финляндия повысила суточное финансовое требование для путешественников до 50 евро на день поездки. Также страна ввела обязательства по поддержке визы Шенгенской зоны по содержанию и размещению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Финляндии.
Ужесточение требований к визам вводятся с января этого года.
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В заявлении финского внешнеполитического ведомства говорится, что теперь для краткосрочного пребывания у путешественника должно быть 50 евро на день, проведенный в Финляндии, вместо прежних 30 евро.
«Это требование к капиталу применяется к поездкам продолжительностью менее 90 дней», — говорится в сообщении.
Такое новшество объясняется ростом стоимости жизни в Финляндии.
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Кроме того, с 1 января страна начинает применять статью 14.4 Визового кодекса Европейского Союза, позволяющую ввести обязательства по содержанию и проживанию.
«После этого тот факт, что гражданин Финляндии или лицо, проживающее в Финляндии с видом на жительство, берет на себя обязательство финансировать поездку заявителя на визу, может быть принято во внимание при рассмотрении визы», — рассказали в МИД.
Также в финском министерстве добавили, что человек, который приглашает путешественника, должен заполнить форму обязательств по содержанию «как приложение к визовому заявлению».

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По материалам:
РБК-Україна
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