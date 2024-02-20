Япония ослабит визовый режим для украинцев — Finance.ua

Япония ослабит визовый режим для украинцев
Япония существенно сокращает требования к получению визы для пребывания в стране для украинцев, в частности, для представителей украинского бизнеса.
Об этом сообщает посольство Японии в Украине.
«По случаю японско-украинской Конференции по восстановлению Украины начнется процесс ослабления визовых требований для краткосрочного пребывания граждан Украины (владельцев обычных паспортов) в Японии с целью дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе культурного обмена. Дата введения и другие детали рассматриваются», — говорится в сообщении.
Кого коснется ослабления визовых требований:
- Штатных работников украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между Японией и Украиной. Их внесут в список заявителей, имеющих право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с деловыми целями, и, кроме того, будет смягчено требование наличия истории поездок в Японию.
- Родственники эвакуированных в Японию украинцев, которые получат право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с целью посещения родственников или знакомых.
- Многоразовые визы (действительные в течение 5 лет с разрешенным периодом пребывания до 90 дней для каждого визита) будут выдаваться заявителям с высокими доходами и членам их семей.
Ожидается, что эти ослабления визовых требований улучшат условия для проживающих в Японии бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины.
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