Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине: Данилишин прокомментировал политику гибкого курсообразования — Finance.ua

Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине: Данилишин прокомментировал политику гибкого курсообразования Сегодня 08:02 — Валюта

Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине: Данилишин прокомментировал политику гибкого курсообразования

Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине.

Такое мнение высказал экс-председатель Совета Национального банка, академик Национальной академии наук Богдан Данилишин.

«Сколько бы нам партнеры ни давали средств — НБУ все спускает на политику валютной либерализации, и чем дальше — тем больше. Бессмысленная растрата валютных резервов уменьшает устойчивость экономики к будущим валютным шокам. Политика валютной либерализации — должна быть приостановлена ​​до конца войны, это вопрос национальной безопасности», — считает Данилишин.

По его словам, в последнем меморандуме МВФ ухудшил оценку структурного дефицита платежного баланса Украины для 2024 г. — на 1,6 млрд долл. до 40,5 млрд долл. за год (по сравнению с предварительным пересмотром с июня 2024 года).

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«Эту сумму условно можно считать оценкой дополнительных потерь валютных резервов от неудачных экспериментов НБУ по либерализации валютного рынка, следствием чего стало неожиданное (для НБУ и МВФ) повышение валютного спроса. В частности, в 2024 г. валютные интервенции НБУ выросли на 21%, а валютный спрос со стороны населения увеличился в 3,5 раза», — добавил он.

Экс-председатель Совета НБУ отметил, что за 15 банковских дней октября 2024 г. население уже купило 977 млн ​​долл. валюты, тогда как за 15 банковских дней октября 2023 г. населением было куплено 576 млн долл. (прирост +70%).

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«В октябре прошлого года НБУ перешел на гибкое курсообразование. Тогда переход на гибкое курсообразование сразу создал шок нового валютного спроса. Октябрь 2023 года стал пиковым с начала войны, как по объемам интервенций НБУ так и по объемам покупки валюты населением», — напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что по логике НБУ со временем валютный спрос должен был утолиться. Однако через год спрос не только не угас, но и существенно усилился.

Справка Finance.ua:

В Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя, заявлял глава Национального банка Андрей Пышный. По его словам, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года;

Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, который с 3 октября 2023 года заменил режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений;



глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев также заявлял, что фиксированный курс, который был введен с началом полномасштабной войны и разово откорректирован в июле 2022 года, продержался 19 месяцев, выполнив свою миссию — унять первые шоки войны и стабилизировать валютные ожидания. Его дальнейшее сохранение было неоправданным, поскольку усиливало макроэкономические риски и все больше искривляло экономическое поведение.



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