Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине: Данилишин прокомментировал политику гибкого курсообразования — Finance.ua

Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине: Данилишин прокомментировал политику гибкого курсообразования
Отказ от фиксации курса наносит неоправданный ущерб Украине.
Такое мнение высказал экс-председатель Совета Национального банка, академик Национальной академии наук Богдан Данилишин.
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«Сколько бы нам партнеры ни давали средств — НБУ все спускает на политику валютной либерализации, и чем дальше — тем больше. Бессмысленная растрата валютных резервов уменьшает устойчивость экономики к будущим валютным шокам. Политика валютной либерализации — должна быть приостановлена до конца войны, это вопрос национальной безопасности», — считает Данилишин.
По его словам, в последнем меморандуме МВФ ухудшил оценку структурного дефицита платежного баланса Украины для 2024 г. — на 1,6 млрд долл. до 40,5 млрд долл. за год (по сравнению с предварительным пересмотром с июня 2024 года).
«Эту сумму условно можно считать оценкой дополнительных потерь валютных резервов от неудачных экспериментов НБУ по либерализации валютного рынка, следствием чего стало неожиданное (для НБУ и МВФ) повышение валютного спроса. В частности, в 2024 г. валютные интервенции НБУ выросли на 21%, а валютный спрос со стороны населения увеличился в 3,5 раза», — добавил он.
Экс-председатель Совета НБУ отметил, что за 15 банковских дней октября 2024 г. население уже купило 977 млн долл. валюты, тогда как за 15 банковских дней октября 2023 г. населением было куплено 576 млн долл. (прирост +70%).
«В октябре прошлого года НБУ перешел на гибкое курсообразование. Тогда переход на гибкое курсообразование сразу создал шок нового валютного спроса. Октябрь 2023 года стал пиковым с начала войны, как по объемам интервенций НБУ так и по объемам покупки валюты населением», — напомнил эксперт.
Он подчеркнул, что по логике НБУ со временем валютный спрос должен был утолиться. Однако через год спрос не только не угас, но и существенно усилился.
Справка Finance.ua:
- В Украине уже год курс гривны действует в режиме управляемой гибкости, это оправдало себя, заявлял глава Национального банка Андрей Пышный. По его словам, отказаться от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабного вторжения, можно было даже раньше, чем в октябре 2023 года;
- Пышный доволен итогами первого года функционирования режима управляемой гибкости курса, который с 3 октября 2023 года заменил режим фиксированного курса, и не видит сегодня необходимости каких-либо кардинальных изменений;
- глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Даниил Гетманцев также заявлял, что фиксированный курс, который был введен с началом полномасштабной войны и разово откорректирован в июле 2022 года, продержался 19 месяцев, выполнив свою миссию — унять первые шоки войны и стабилизировать валютные ожидания. Его дальнейшее сохранение было неоправданным, поскольку усиливало макроэкономические риски и все больше искривляло экономическое поведение.
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