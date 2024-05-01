Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок для переселенцев — Finance.ua

Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок для переселенцев
Ощадбанк введет идентификацию по видеозвонку для внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«С 30 апреля 2024 года для клиентов — внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения и которые по объективным причинам не могут физически обратиться в отделение Ощадбанка, будет введена процедура идентификации личности владельца счета путем видеозвонка в контакт-центр Ощадбанка», — сказано в сообщении банка.
Для назначения видеовызова необходимо перейти по ссылке и выбрать дату и время.
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«Для видеозвонка не нужно вводить какие-либо персональные данные и реквизиты платежной карты (полный номер платежной карты, срок ее действия, PIN-код к ней, одноразовые ОТР-пароли для подтверждения операций с использованием платежной карты в сети Интернет). После регистрации вы получите подробные инструкции», — объяснили в банке.
Напомним, 8 декабря вступило в силу постановление Правления Пенсионного фонда Украины № 49−2 от 20.11.2023 г., которым утвержден порядок установления личности получателя пенсии, других социальных выплат
и т. п. путем видеоконференцсвязи.
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Решение о прохождении или непрохождении видеоидентификации принимается в 10-дневный срок после проведения такой идентификации и доводится до сведения получателя пенсии не позднее 3 рабочих дней после его принятия.
Пенсионеры — ВПЛ «первой волны» (т.е. переместившиеся до 24.02.2022) должны каждые 6 месяцев проходить идентификацию для продления выплаты пенсии.
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