Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок для переселенцев — Finance.ua
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Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок для переселенцев

Личные финансы
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Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок для переселенцев
Ощадбанк вводит идентификацию через видеозвонок для переселенцев
Ощадбанк введет идентификацию по видеозвонку для внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
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«С 30 апреля 2024 года для клиентов — внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения и которые по объективным причинам не могут физически обратиться в отделение Ощадбанка, будет введена процедура идентификации личности владельца счета путем видеозвонка в контакт-центр Ощадбанка», — сказано в сообщении банка.
Для назначения видеовызова необходимо перейти по ссылке и выбрать дату и время.
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«Для видеозвонка не нужно вводить какие-либо персональные данные и реквизиты платежной карты (полный номер платежной карты, срок ее действия, PIN-код к ней, одноразовые ОТР-пароли для подтверждения операций с использованием платежной карты в сети Интернет). После регистрации вы получите подробные инструкции», — объяснили в банке.
Напомним, 8 декабря вступило в силу постановление Правления Пенсионного фонда Украины № 49−2 от 20.11.2023 г., которым утвержден порядок установления личности получателя пенсии, других социальных выплат и т. п. путем видеоконференцсвязи.
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Решение о прохождении или непрохождении видеоидентификации принимается в 10-дневный срок после проведения такой идентификации и доводится до сведения получателя пенсии не позднее 3 рабочих дней после его принятия.
Пенсионеры — ВПЛ «первой волны» (т.е. переместившиеся до 24.02.2022) должны каждые 6 месяцев проходить идентификацию для продления выплаты пенсии.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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