Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт — Finance.ua

Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт Сегодня 17:40 — Финтех и Карты

Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт

Срок действия карт Ощадбанка продлили до 30 сентября 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

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«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — добавили в банке.

В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.

Справка Finance.ua:

в августе этого года Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Затем Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 31 марта 2024 года;

Ощадбанк намерен обновить тарифы и отменить выпуск некоторых карт. Ожидается, что изменения будут работать с 1 апреля 2024 года;

в 2023 году Ощадбанк получил 9,5 млрд грн прибыли до налогообложения. Это исторически самый высокий результат банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд грн.

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