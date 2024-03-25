Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт — Finance.ua
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Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт

Финтех и Карты
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Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт
Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт
Срок действия карт Ощадбанка продлили до 30 сентября 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
«В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
Продление происходит автоматически для карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.
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«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — добавили в банке.
В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и ​​т.д.

Справка Finance.ua:

  • в августе этого года Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Затем Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 31 марта 2024 года;
  • Ощадбанк намерен обновить тарифы и отменить выпуск некоторых карт. Ожидается, что изменения будут работать с 1 апреля 2024 года;
  • в 2023 году Ощадбанк получил 9,5 млрд грн прибыли до налогообложения. Это исторически самый высокий результат банка. Чистая прибыль после налогообложения составляет 4,75 млрд грн.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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