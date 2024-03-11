Ощадбанк анонсировал изменения в карточных тарифах — Finance.ua

Ощадбанк анонсировал изменения в карточных тарифах Сегодня 16:14 — Финтех и Карты

Ощадбанк анонсировал изменения в карточных тарифах

Государственный Ощадбанк намерен обновить тарифы и отменить выпуск некоторых карт. Ожидается, что изменения будут работать с 1 апреля 2024 года.

Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на информацию банка.

Как отмечается, банк уже через несколько дней изменит ставки до 0,001% годовых по несанкционированному овердрафту, если наложен арест.

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Также планируют установить новый тариф на денежные переводы по номеру телефона для «зарплатных карт», за выпуск некоторых именных карт, за обслуживание банковских счетов, подготовленных к закрытию, а также стоимость расчетно-кассового обслуживания на некоторые дополнительные карты.

Кроме того, в госучреждении анонсировали отмену выпуска таких карт:

карт в USD/EUR в тарифном пакете «Мой счет» и «Зарплатный»;

MC Debit World и Visa Rewards в тарифном пакете «Мой счёт».

Последний раз Ощадбанк менял некоторые тарифы по банковским картам в декабре прошлого года. Изменения коснулись тарифов за обслуживание счетов, утвержденные постановлением № 124 по зарплатным картам.

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Как уточнили в финучреждении, отменили комиссионное вознаграждение за р2р-переводы для карт, эмитированных в тарифном пакете «Зарплатный» через WEB-/Mobile банкинг Ощад 24/7 на другие карты банка.

В то же время денежные переводы на другие платежные карты Ощадбанка в мобильном приложении осуществляются без комиссии.

Справка Finance.ua:

В прошлом году Ощадбанк получил 9,5 млрд грн налогооблагаемой прибыли, что является историческим рекордом банка. После уплаты налогов объем чистой прибыли составил 4,75 млрд грн.

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