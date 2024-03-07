Moody’s улучшило прогноз по рейтингу долгосрочных депозитов Ощадбанка — Finance.ua

Moody’s улучшило прогноз по рейтингу долгосрочных депозитов Ощадбанка Сегодня 15:30 — Фондовый рынок

Moody’s улучшило прогноз по рейтингу долгосрочных депозитов Ощадбанка

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингу долгосрочных депозитов и необеспеченному долгу Ощадбанка с «негативного» на «стабильный».

«Вчера агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги банковских депозитов (long-term deposit rating), приоритетных необеспеченных обязательств (long-term senior unsecured debt rating) и риска контрагента (long-term counterparty risk rating) Ощадбанка на уровне «Caa3 и изменило прогноз с «негативного» на «стабильный». Прогноз «стабильный» отражает мнение Moody’s о том, что устойчивость и самого Ощада, и операционной среды в Украине может обеспечить сохранение кредитоспособности банка», — говорится в сообщении.

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В то же время Moody’s повысило рейтинги Ощадбанка по национальной шкале — долгосрочный рейтинг банковских депозитов (long-term national scale deposit rating) с Caa3.ua до Caa2.ua и долгосрочный рейтинг риска контрагента (long-term national scale сounterparty risk rating) с «Caa3.ua» до «Caa2.ua».

В своем отчете агентство отметило, что качество активов Ощадбанка в 2023 году оставалось стабильным. По состоянию на 1 февраля 2024 г. банк продемонстрировал хорошие показатели доходности, достигнув уровня рентабельности активов в 1,4%; вместе с тем коэффициент достаточности регулятивного капитала (Н2) оставался на уровне около 14%, а основного капитала (Н3) 9%, что выше нормативных минимумов в 10% и 7% соответственно.

Также отмечено, что Ощадбанк поддерживает значительные запасы ликвидных активов, которые по состоянию на конец 2023 г. составляли более 60% от общих активов.

Укрінформ По материалам:

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