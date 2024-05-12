Оплата ЖКХ: кому в Украине не положено взыскание долгов за коммунальные услуги — Finance.ua

Оплата ЖКХ: кому в Украине не положено взыскание долгов за коммунальные услуги Сегодня 14:07 — Личные финансы

Оплата ЖКХ: кому в Украине не положено взыскание долгов за коммунальные услуги

В Украине некоторые граждане могут не платить за электроэнергию, газо- и водоснабжение. Также они не подлежат взысканию долгов, образовавшихся за неуплату.

Об этом говорится в материале издания «Суспільне».

Кто может не платить за услуги ЖКХ

Журналисты издания отмечают, что внутренне перемещенные лица могут приостановить накопление задолженности. Также для них предусмотрены особые условия уплаты в военное время.

В частности, речь идет о тех, кто уехал из Донбасса. В таком случае граждане, покинувшие регион, должны приостановить накопление долгов.

Не платить за жилищно-коммунальные услуги разрешается:

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

гражданам, проходящим лечение;

людям, проходящим военную службу;

гражданам, находящимся вне страны;

людям, чье жилье повреждено или разрушено в результате боевых действий;

гражданам, отбывающим наказание.

На предприятии «Донецктеплокоммунэнерго» рассказали, что абоненты имеют право не платить за коммунальные услуги, которыми не пользуются более 30 календарных дней, кроме отопления, и при отсутствии счетчика.

Как остановить начисление и не платить за услуги ЖКХ

Для того чтобы остановить начисления, потребителям нужно предоставить исполнителю услуг следующие документы:

заявление;

справка с нового места жительства;

справка прохождения лечения;

справка о прохождении военной службы;

подтверждение пребывания за рубежом;

справка ВПЛ.

Не производится начисление за отопление также, если:

жилье расположено на оккупированной территории;

разрушено/повреждено из-за боевых действий.

Во время военного положения действует запрет на взыскание долгов за услуги ЖКХ, которые образовались после 24 февраля 2022 года.

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Их взимают в принудительном порядке, если возникли до начала полномасштабной войны. Должников предупреждают и, в случае непогашения, в течение 30 дней ограничивают или прекращают предоставление услуг.

Если в жилище есть счетчики, то нужно передавать их показатели.

«Если это не делать, то по определенным видам коммунальных услуг оно считается по среднему потреблению, по предыдущим периодам, месяцам или по определенному нормативу. Если человек все же сообщает данные счетчика — ему все равно будут пересчитаны эти выплаты в соответствии с показателями счетчика. Ситуация, когда нет счетчиков и происходит начисление по нормативам на человека по определенным коммунальным услугам, в таких случаях сложнее — человек должен сообщать о том, что он сменил место жительства», — цитирует издание юристов.

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Потребители коммунальных услуг в случае нарушений прав могут обращаться к поставщикам услуг или в Нацкомиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунуслуг по телефонам:

+380 (44) 204−48−27;

+380 (044) 207-19-31 .

450 млн грн. Напомним, компания Yasno сообщила , что жители столицы просрочили за потребленную электроэнергию более

Поставщик сначала напоминает о задолженности через Viber/SMS, но если после этого деньги не поступают — производится отключение электроснабжения.

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