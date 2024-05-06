Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло — Finance.ua
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Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло

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Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло
Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло
Жителі столиці протермінували за спожиту електроенергію більше 450 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні постачальника електроенергії компанії Yasno.
«Попри постійні заклики підтримувати енергетику в умовах ворожих обстрілів, деякі споживачі протягом тривалого часу свідомо ігнорують оплату за світло», — сказано в повідомленні.

Скільки киян не сплачують послугу

У Києві з початку року 86,5 тис. клієнтів Yasno не здійснили жодного платежу.

Які наслідки

Постачальник спочатку нагадує про заборгованість через viber/смс-повідомлення, але якщо після цього кошти не надходять — здійснюється відключення електропостачання.
«Відключення — це крайній захід, який Yasno застосовує по відношенню до боржника. Щоб його уникнути, ми постійно у різний спосіб інформуємо споживачів про несплачені рахунки та готові розглядати індивідуальні умови погашення заборгованості, якщо на це є вагомі причини. Проте є клієнти, які жодним чином не реагують на звернення та протягом кількох місяців не сплатили жодної гривні. Нерідко це фінансово спроможні клієнти, які починають вирішувати питання лише після повного знеструмлення помешкання», — сказав генеральний директор компанії Сергій Коваленко.

Як відновити електропостачання

Для відновлення електропостачання окрім погашення заборгованості також необхідно сплатити послугу відключення та підключення. В залежності від технічних особливостей проведення робіт вартість послуги може доходити до 5−6 тис. грн, а термін відновлення електропостачання у містах складає до 3 робочих днів.

Як краще сплачувати за світло

Щоб не допускати додаткових витрат та завжди бути зі світлом, сплачувати рахунки за електроенергію потрібно щомісяця до 20 числа:
Нагадаємо, для Києва розробили нові графіки відключення електроенергії, за якими споживачів розділили на шість груп. У разі нових атак держави-агресора росії на енергоструктуру та підвищеного споживання у Києві можуть запровадити відключення світла.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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