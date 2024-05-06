Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло — Finance.ua

Борги вже на 450 млн грн. Стало відомо, скільки киян не платять за світло
Жителі столиці протермінували за спожиту електроенергію більше 450 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні постачальника електроенергії компанії Yasno.
«Попри постійні заклики підтримувати енергетику в умовах ворожих обстрілів, деякі споживачі протягом тривалого часу свідомо ігнорують оплату за світло», — сказано в повідомленні.
Скільки киян не сплачують послугу
У Києві з початку року 86,5 тис. клієнтів Yasno не здійснили жодного платежу.
Які наслідки
Постачальник спочатку нагадує про заборгованість через viber/смс-повідомлення, але якщо після цього кошти не надходять — здійснюється відключення електропостачання.
«Відключення — це крайній захід, який Yasno застосовує по відношенню до боржника. Щоб його уникнути, ми постійно у різний спосіб інформуємо споживачів про несплачені рахунки та готові розглядати індивідуальні умови погашення заборгованості, якщо на це є вагомі причини. Проте є клієнти, які жодним чином не реагують на звернення та протягом кількох місяців не сплатили жодної гривні. Нерідко це фінансово спроможні клієнти, які починають вирішувати питання лише після повного знеструмлення помешкання», — сказав генеральний директор компанії Сергій Коваленко.
Як відновити електропостачання
Для відновлення електропостачання окрім погашення заборгованості також необхідно сплатити послугу відключення та підключення. В залежності від технічних особливостей проведення робіт вартість послуги може доходити до 5−6 тис. грн, а термін відновлення електропостачання у містах складає до 3 робочих днів.
Як краще сплачувати за світло
Щоб не допускати додаткових витрат та завжди бути зі світлом, сплачувати рахунки за електроенергію потрібно щомісяця до 20 числа:
- через Особистий кабінет;
- мобільний застосунок;
- чатботи у viber та telegram;
- на сайті через форми оплати за номером особового рахунку чи за адресою;
- в інтернет-банкінгах;
- у відділеннях банків чи Укрпошти.
Нагадаємо, для Києва розробили нові графіки відключення електроенергії, за якими споживачів розділили на шість груп. У разі нових атак держави-агресора росії на енергоструктуру та підвищеного споживання у Києві можуть запровадити відключення світла.
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