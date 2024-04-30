Кто из ВПЛ «первой волны» может рассчитывать на продление выплат — Finance.ua

Кто из ВПЛ «первой волны» может рассчитывать на продление выплат Сегодня 08:36 — Личные финансы

Кто из ВПЛ «первой волны» может рассчитывать на продление выплат

Некоторые ВПЛ в случае их возвращения на брошенное место жительства, с которого совершилось перемещение, и повторной постановки на учет в качестве внутренне перемещенных лиц, могут в дальнейшем получать выплаты.



Выплаты могут быть продлены еще на один 6-месячный период при условии их соответствия определенным Порядком критериям.

Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали , каких категорий ВПЛ это касается.

Кто из ВПЛ «первой волны» может рассчитывать на продление выплат?

1. Все получатели пособия, подпадающие под автоматическое продление выплат, т. е. :

нетрудоспособные лица, в том числе достигшие пенсионного возраста, и размер пенсии которых не превышает 9444 грн;

лица с инвалидностью I или II группы;



дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;



дети, которым не установлена ​​инвалидность, но у которых есть тяжелые заболевания из Перечня;



дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа в возрасте до 23 лет, в том числе находящимися в детских домах семейного типа и приемных семьях,



родители-воспитатели, приемные родители и опекуны (попечители).



2. Те категории ВПЛ, которые могут иметь право на продление выплат по заявлению лично на себя, т. е. :

дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;

дети, устроенные в семье патронатного воспитателя на период пребывания детей в семье патронатного воспитателя;



патронатные воспитатели;



дети, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;



беременные женщины после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС), что подтверждается медицинским заключением;



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лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату и/или получающие государственное социальное пособие, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9444 грн;

лица с инвалидностью III группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9444 грн;



лица, которым не установлена ​​инвалидность, но у которых есть тяжелые формы заболеваний, что подтверждается документально (формы первичной учетной документации 027/о и/или 028/о).

Для таких внутренне перемещенных лиц период перемещения во внимание не берется.

В то же время для продления выплат человек должно отвечать имущественным критериям и не проживать на оккупированной территории.

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