Кто из ВПЛ «первой волны» может рассчитывать на продление выплат — Finance.ua

Кто из ВПЛ «первой волны» может рассчитывать на продление выплат
Некоторые ВПЛ в случае их возвращения на брошенное место жительства, с которого совершилось перемещение, и повторной постановки на учет в качестве внутренне перемещенных лиц, могут в дальнейшем получать выплаты.
Выплаты могут быть продлены еще на один 6-месячный период при условии их соответствия определенным Порядком критериям.
Специалисты Юридического советника ВПЛ рассказали, каких категорий ВПЛ это касается.
Кто из ВПЛ «первой волны» может рассчитывать на продление выплат?
1. Все получатели пособия, подпадающие под автоматическое продление выплат,
т. е.:
- нетрудоспособные лица, в том числе достигшие пенсионного возраста, и размер пенсии которых не превышает 9444 грн;
- лица с инвалидностью I или II группы;
- дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- дети, которым не установлена инвалидность, но у которых есть тяжелые заболевания из Перечня;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, и лица из их числа в возрасте до 23 лет, в том числе находящимися в детских домах семейного типа и приемных семьях,
- родители-воспитатели, приемные родители и опекуны (попечители).
2. Те категории ВПЛ, которые могут иметь право на продление выплат по заявлению лично на себя,
т. е.:
- дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;
- дети, устроенные в семье патронатного воспитателя на период пребывания детей в семье патронатного воспитателя;
- патронатные воспитатели;
- дети, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью или детский дом семейного типа;
- беременные женщины после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин, отнесенных к I-IV категориям лиц, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС), что подтверждается медицинским заключением;
- лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату и/или получающие государственное социальное пособие, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9444 грн;
- лица с инвалидностью III группы, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье не превышает 9444 грн;
- лица, которым не установлена инвалидность, но у которых есть тяжелые формы заболеваний, что подтверждается документально (формы первичной учетной документации 027/о и/или 028/о).
Для таких внутренне перемещенных лиц период перемещения во внимание не берется.
В то же время для продления выплат человек должно отвечать имущественным критериям и не проживать на оккупированной территории.
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