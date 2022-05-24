Оплата за коммуналку за время оккупации: кому и на какие услуги будет перерасчет — Finance.ua

Оплата за коммуналку за время оккупации: кому и на какие услуги будет перерасчет

Сегодня 12:03 — Личные финансы

Оплата за коммуналку за время оккупации: кому и на какие услуги будет перерасчет

Если человек более 30 дней не находился в жилище, ему следует обратиться с заявлением к поставщику услуг, а также добавить справку о лечении, либо справку внутренне перемещенного лица, либо справку, свидетельствующую о службе в ВСУ. Именно эта справка и будет основанием, чтобы поставщик услуг сделал перерасчет.

Об этом рассказала заместитель министра громад и территорий Наталья Хоцяновская в комментарии фактам ICTV.

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«Сегодня все потребители, если они отсутствовали более 30 дней, должны обратиться к поставщикам услуг, чтобы им не производили начисления. Это не касается помещений, которые оборудованы счетчиками, нужно эти показания подавать, а именно — повторять те, которые были раньше. Это не будет распространяться на услугу управления многоквартирным домом и не будет касаться услуг поставки тепла», — говорит Хоцяновская.

Тем не менее, ситуация с начислением платы за коммунальные услуги разнится по городам

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«Сегодня совершенно разная ситуация в городах. Например, она отличается в Николаеве. С поставкой холодной воды там исключительная ситуация в связи с разрушением водопровода. Такие же исключения есть и в других городах, поэтому принимаются индивидуальные решения, так было сделано в Чернигове». Но общая тенденция — если предприятия предоставляли коммунальные услуги, то они проводят начисления. Потребители с пониманием и уважением относятся к коммунальщикам, потому что действительно стали свидетелями, что в такое нелегкое время для страны мы были в подавляющем большинстве, где активных действий не было, с газом, электричеством, водой", — говорит она.

Уровень погашения задолженности также разнится по городам, но достаточно высок. Например, сумчане с предприятием Сумытеплоэнерго за март рассчитались на 72%, в городе Нежин — на 68%. Уровень расчета за поставку холодной воды еще выше.

В тыловых регионах, например, потребители городов Ковель, Староконстантинов Хмельницкой области, обеспечили 100% расчеты.

Справка Finance.ua:

С 1 июня тарифы на коммунальные услуги в Украине останутся неизменными. Власти приняли решение ничего не менять в связи с военной ситуацией в стране;

желательно не забывать своевременно передавать показания счетчика. Чтобы облгаз не начислял плановые показатели, рассчитываемые на основе среднегодового потребления, и могут быть больше фактического потребления. Если потребление газа вовсе не было, тогда лучше передать те же показатели, что и в прошлом месяце;



потребителей электроэнергии в Украине обязали предупреждать поставщиков о невозможности уплаты коммунальных услуг в военное время. Если задолженность будет накапливаться и потребитель не даст о себе знать, его отключат от электросети.

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