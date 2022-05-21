Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня — Finance.ua

Чи зміняться тарифи на газ, світло та воду з 1 червня

Вчора 16:00 — Особисті фінанси

З 1 червня тарифи на комунальні послуги в Україні залишаться незмінними. Влада прийняла рішення нічого не змінювати у зв’язку із військовою ситуацією в країні.

Так, ціни на газ в Україні залишаться незмінними — на рівні восьми гривень за кубометр. Також діятиме пільгова ціна для критично важливих підприємств.

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Варто зазначити, що тарифи на електроенергію уряд ухвалив рішення «заморозити» ще у квітні 2022 року, у зв’язку з воєнним станом у країні — таке рішення діятиме ще як мінімум протягом півроку.

Наразі тарифи на електроенергію в Україні такі:

до 250 кВт*год — при оплаті 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год — при оплаті 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Водночас тарифи на воду для водоканалів та підприємств, що займаються водовідведенням та водопостачанням, встановлюються Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг. І на даний момент регулятор не повідомляв про зміни тарифів.

Довідка Finance.ua:

Українців просять попереджати про відсутність можливості оплати за світло, інакше через заборгованість почнуть їх відключати від електрики. Споживачів електроенергії в Україні зобов’язали попереджати постачальників про неможливість сплати комунальних послуг у воєнний час. Якщо заборгованість накопичуватиметься, і споживач не дасть про себе знати, його відключать від електромережі.

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