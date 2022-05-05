Как с помощью карты киевлянина оплатить коммуналку без комиссии — Finance.ua

Как с помощью карты киевлянина оплатить коммуналку без комиссии

Сегодня 08:03 — Личные финансы

Как с помощью карты киевлянина оплатить коммуналку без комиссии, www.unian.ua

В Киеве свыше 1,2 млн лицевых счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг и более 700 тысяч семей уже пользуются картой киевлянина, оплачивая потребленные услуги без комиссии.

Об этом сообщил коммунальный концерн «Центр коммунального сервиса» (ЦКС).

Осуществить оплату жилищно-коммунальных услуг без комиссии можно с помощью карты киевлянина через личный кабинет на сайте «Центра коммунального сервиса» или через QR-код, напечатанный на каждом счете-сообщении.

Также рассчитаться за услуги можно через доступные платежные системы, в кассах банковских учреждений или электронных приложениях. Для оплаты необходимо выбрать соответствующую карту из предложенного перечня.

Для оплаты жилищно-коммунальных услуг через личный кабинет ЦКС достаточно создать учетную запись, добавить объект и оплатить выбранным способом.

Для оплаты через QR-код нужно сосканировать код со счета, перейти по ссылке, нажать «Оплатить», затем выбрать карту киевлянина и ввести номер телефона или электронную почту.

Рассчитаться без комиссии можно и за все услуги вместе, и за любую отдельно.

Карта киевлянина — это именная многофункциональная электронная пластиковая карта, которая одновременно является платежной картой и материальным носителем персональных данных держателя карты. В частности, поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки и других информационных сервисов и услуг.

Кто и как его может получить? «Карту киевлянина» могут получить все киевляне, зарегистрированные в Киеве, а также вынужденные переселенцы.

Киевлянам, имеющим право на льготы, карта оформляется бесплатно. Киевлянам нельготных категорий, жителям других городов, которые официально трудоустроены в Киеве, карта оформляется согласно тарифам банка.

Детальнее каждый этап оформления карты мы описали в статье. 👇🏻

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.