Новые штрафы для водителей: максимальный до 17 тыс. грн
— Технологии&Авто В Украине стремятся значительно усилить наказание за превышение скорости на дорогах. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.
Сумма штрафа
Максимальный штраф составит 17 тысяч гривен.
Белошицкий говорит, что сумма взыскания будет зависеть от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.
Чем больше будет нарушение, тем выше будет штраф
- за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 680 гривен;
- за превышение на 40−80 км/ч штраф составит от 2040 до 3400 гривен.
Самые строгие санкции предусмотрены для водителей, которые грубо и систематически пренебрегают правилами дорожного движения.
Штраф в размере 17 тысяч гривен грозит тем, кто в течение года пять и более раз превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч.
«И если за первые 10 дней с момента получения информации уплатить, то также будет действовать правило 50%», — заметил Белошицкий.
Он заявил, что такой подход поможет усилить ответственность для водителей, которые регулярно и значительно превышают скорость, подвергая опасности других.
Раньше мы писали, сколько стоит проехать 100 км на автомобиле — новые расчеты. Finance.ua в этом материале рассказывал о том, какие штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты».Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.