Новые штрафы для водителей: максимальный до 17 тыс. грн Сегодня 15:00 — Технологии&Авто

Новые штрафы для водителей: максимальный до 17 тыс. грн

В Украине стремятся значительно усилить наказание за превышение скорости на дорогах.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

Сумма штрафа

Максимальный штраф составит 17 тысяч гривен.

Белошицкий говорит, что сумма взыскания будет зависеть от того, насколько водитель превысил разрешенную скорость.

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Чем больше будет нарушение, тем выше будет штраф

за превышение скорости более чем на 20 км/ч придется заплатить 680 гривен;

за превышение на 40−80 км/ч штраф составит от 2040 до 3400 гривен.

Самые строгие санкции предусмотрены для водителей, которые грубо и систематически пренебрегают правилами дорожного движения.

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Штраф в размере 17 тысяч гривен грозит тем, кто в течение года пять и более раз превысит скорость более чем на 60 или 80 км/ч.

«И если за первые 10 дней с момента получения информации уплатить, то также будет действовать правило 50%», — заметил Белошицкий.

Он заявил, что такой подход поможет усилить ответственность для водителей, которые регулярно и значительно превышают скорость, подвергая опасности других.

Раньше мы писали, сколько стоит проехать 100 км на автомобиле — новые расчеты.

Finance.ua в этом материале рассказывал о том, какие штрафы ожидают автомобилистов за нарушение тех или иных правил и каким образом их можно проверить, чтобы убедиться в том, что вы «чисты».

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