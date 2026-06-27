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В МВД рассказали, сколько стоит переоформить автомобиль в 2026 году

Технологии&Авто
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Стоимость перерегистрации авто в 2026 году
Стоимость перерегистрации авто в 2026 году, Фото: magnific
При переоформлении транспортного средства владелец должен оплатить обязательные услуги. Стоимость перерегистрации зависит от типа транспорта и перечня необходимых услуг.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Сколько стоит перерегистрация автомобиля в 2026 году

Специалисты объясняют, что стоимость переоформления зависит от категории транспортного средства и необходимости выдачи номерных знаков.
В 2026 году перерегистрация легкового автомобиля обойдется владельцу примерно в 1306 гривен. В эту сумму входят административный сбор (350 грн), стоимость бланка свидетельства о регистрации (606 грн) и изготовление номерного знака (350 грн).
Для отдельных категорий транспортных средств действуют другие тарифы. В частности, переоформление мототранспорта обойдется около 1109 гривен, прицепа — 1095 гривен, а мопеда — 1049 гривен.
Кроме того, в отдельности могут оплачиваться банковские услуги в зависимости от способа осуществления платежа.

В каких случаях сумма может быть больше

В МВД отмечают, что окончательная стоимость зависит от конкретной услуги. К примеру, если владелец желает перенести номерной знак на другой автомобиль, стоимость оформления будет другая.
Дополнительные расходы также возникают при первой государственной регистрации легкового автомобиля, когда необходимо уплачивать сбор в Пенсионный фонд. Его размер зависит от стоимости транспортного средства.
Ранее Finance.ua писал, что в некоторых случаях владелец может получить отказ в перерегистрации транспортного средства. Основанием для отказа могут стать проблемы с документами, юридические ограничения или несоответствие данных.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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