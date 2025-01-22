«Новая почта» открыла отделение в Манчестере — Finance.ua
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«Новая почта» открыла отделение в Манчестере

Фондовый рынок
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«Новая почта» открыла отделение в Манчестере
«Новая почта» открыла отделение в Манчестере
Сеть компании «Новая почта» открыла отделение в Манчестере.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Это уже третье отделение Nova Post в Соединенном Королевстве. Два первых работают в Лондоне. Теперь и в Манчестере наши клиенты могут удобно отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг.
Адрес: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Манчестер. Отделение работает каждый день.
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Что предлагают:
  • курьерскую доставку с любого адреса в Соединенном Королевстве, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию;
  • возможность вызова курьера для уже оплаченных и упакованных отправлений;
  • отправка и получение через 7000 почтоматов наших партнеров InPost для посылок до 15 кг.
  • Выбор удобного временного интервала для входа курьера в день оформления.
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Напомним, что Новая почта вышла на рынок 12 европейской страны. Новая почта вышла на рынок Испании и открыла там первое собственное отделение под брендом Nova Post.
Новая почта в Европе имеет более 35 тысяч точек сервиса по отправке и получению посылок, из которых 90 — отделение Nova Post.

Справка Finance.ua:

  • Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши.
  • «Новая почта» вышла на рынок Австрии, предлагая собственную курьерскую доставку. Это уже 15-я страна, где действует «Новая почта», однако на этот раз компания работает в новом формате: в Австрии доступна только адресная доставка.
  • С 1 октября Новая почта обновила тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.
Новая стоимость посылок между отделениями и почтоматами по городу (Локал):
  • до 2 кг — 60 грн (+10 грн)
  • до 10 кг — 90 грн (+10 грн)
  • до 30 кг — 140 грн (+20 грн)
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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