«Новая почта» открыла отделение в Манчестере — Finance.ua

«Новая почта» открыла отделение в Манчестере Сегодня 14:12 — Фондовый рынок

«Новая почта» открыла отделение в Манчестере

Сеть компании «Новая почта» открыла отделение в Манчестере.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Это уже третье отделение Nova Post в Соединенном Королевстве. Два первых работают в Лондоне. Теперь и в Манчестере наши клиенты могут удобно отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг.

Адрес: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Манчестер. Отделение работает каждый день.

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Что предлагают:

курьерскую доставку с любого адреса в Соединенном Королевстве, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию;

возможность вызова курьера для уже оплаченных и упакованных отправлений;

отправка и получение через 7000 почтоматов наших партнеров InPost для посылок до 15 кг.

Выбор удобного временного интервала для входа курьера в день оформления.

Напомним, что Новая почта вышла на рынок 12 европейской страны. Новая почта вышла на рынок Испании и открыла там первое собственное отделение под брендом Nova Post.

Новая почта в Европе имеет более 35 тысяч точек сервиса по отправке и получению посылок, из которых 90 — отделение Nova Post.

Справка Finance.ua:

Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши.

«Новая почта» вышла на рынок Австрии, предлагая собственную курьерскую доставку. Это уже 15-я страна, где действует «Новая почта», однако на этот раз компания работает в новом формате: в Австрии доступна только адресная доставка.

С 1 октября Новая почта обновила тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.

Новая стоимость посылок между отделениями и почтоматами по городу (Локал):

до 2 кг — 60 грн (+10 грн)

до 10 кг — 90 грн (+10 грн)

до 30 кг — 140 грн (+20 грн)

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