Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши — Finance.ua

Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши
Во вторник, 5 ноября, Новая почта открыла первое отделение в польском городе Радом.
Оно будет работать по адресу: Generała Leopolda Okulickiego 59, 26−600.
Воспользоваться услугами отделения можно будет по следующему графику:
- пн-пт:
8:00—20:00,
- выходные:
9:00—18:00.
По случаю открытия Nova Post в Радоме дарит скидку 25% на доставку посылок в Украину и Польшу. Акционный тариф будет действовать с 5 по 12 ноября.
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Напомним, в октябре Новая почта открыла отделение в пограничном городке Медыка (Medyka 405a, 37−732), а также третье по счету отделение в Познани (ul. Dąbrowskiego, 133/135).
Что можно отправлять из Польши
Пользуясь случаем напоминаем о перечне товаров, которые запрещено отправлять из Украины в Польшу.
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