Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши — Finance.ua

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Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши

Мир
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Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши
Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши
Во вторник, 5 ноября, Новая почта открыла первое отделение в польском городе Радом.
Оно будет работать по адресу: Generała Leopolda Okulickiego 59, 26−600.
Воспользоваться услугами отделения можно будет по следующему графику:
  • пн-пт: 8:00—20:00,
  • выходные: 9:00—18:00.
По случаю открытия Nova Post в Радоме дарит скидку 25% на доставку посылок в Украину и Польшу. Акционный тариф будет действовать с 5 по 12 ноября.
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Напомним, в октябре Новая почта открыла отделение в пограничном городке Медыка (Medyka 405a, 37−732), а также третье по счету отделение в Познани (ul. Dąbrowskiego, 133/135).

Что можно отправлять из Польши

Пользуясь случаем напоминаем о перечне товаров, которые запрещено отправлять из Украины в Польшу.
Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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