Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши — Finance.ua

Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши Сегодня 16:47 — Мир

Новая почта открыла отделение еще в одном городе Польши

Во вторник, 5 ноября, Новая почта открыла первое отделение в польском городе Радом.

Оно будет работать по адресу: Generała Leopolda Okulickiego 59, 26−600.

Воспользоваться услугами отделения можно будет по следующему графику:

пн-пт: 8:00—20:00 ,

, выходные: 9:00—18:00 .

По случаю открытия Nova Post в Радоме дарит скидку 25% на доставку посылок в Украину и Польшу. Акционный тариф будет действовать с 5 по 12 ноября.

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Напомним, в октябре Новая почта открыла отделение в пограничном городке Медыка (Medyka 405a, 37−732), а также третье по счету отделение в Познани (ul. Dąbrowskiego, 133/135).

Что можно отправлять из Польши

Пользуясь случаем напоминаем о перечне товаров, которые запрещено отправлять из Украины в Польшу.

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