Новая почта отменила оплату за возврат посылки — Finance.ua

Новая почта отменила оплату за возврат посылки Сегодня 15:40 — Личные финансы

Новая почта отменила оплату за возврат посылки

Новая почта упразднила необходимость уплаты 0,5% от объявленной стоимости отправления в случае отказа получателя от него. Таким образом, вернуть посылку отправителю можно бесплатно.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Большая часть наших клиентов — это люди, заказывающие товары в интернет-магазинах. Мы знаем, что для комфортных покупок людям нужно быть уверенными в том, что они всегда могут вернуть не подошедший товар. Поэтому Новая почта обеспечивает бесплатный возврат посылок клиентам отправителю. А теперь мы еще и отказались от комиссии за объявленную стоимость, чтобы за возврат не нужно было платить ничего — ни получателю посылки, ни отправителю», — заявил директор по маркетингу и продажам Новой почты Павел Даниман.

Отмечается, что ежемесячно клиенты возвращают около 1,3 миллионов посылок, и теперь они будут экономить более 9,4 миллионов гривен.

«Особенно ощутимы эти изменения будут для тех клиентов, которые совершают много коммерческих отправлений — ведь снизятся их расходы на возврат товара, который не забрали», — добавили в компании.

Напомним, с 1 октября Новая почта обновила тарифы на услуги по доставке документов, посылок, грузов, паллет, дисков и шин, а также упаковке и отдельным дополнительным услугам.

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