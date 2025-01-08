Новая почта запустила свою первую солнечную электростанцию ​​мощностью 1 МВт — Finance.ua

Новая почта запустила свою первую солнечную электростанцию ​​мощностью 1 МВт Сегодня 13:19 — Энергетика

Новая почта запустила свою первую солнечную электростанцию ​​мощностью 1 МВт

«Новая почта» запустила свою первую солнечную электростанцию. В ближайших планах — установить промышленные системы бесперебойного питания и оборудования для хранения электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Мощность солнечной электростанции — 1 МВт, ее площадь — 5000 квадратных метров. Стоимость проекта — 14 миллионов гривен, плановая окупаемость составляет три года.

В ближайшее время компания установит промышленные системы бесперебойного питания и оборудования для хранения электроэнергии, что сделает ее энергетические мощности более эффективными.

«Бизнес должен работать в любых условиях, и никакие внешние обстоятельства не дают нам права подвести наших клиентов и партнеров. Поэтому мы задались целью стать энергонезависимой компанией. Развивая собственные возобновляемые источники энергии, мы можем не только обеспечить электроэнергией потребности нашей логистики, но и снизить нагрузку на общую электросеть в условиях дефицита», — прокомментировал совладелец Новой почты Владимир Поперешнюк.

Напомним, что в 2024 году в составе группы NOVA (Новая почта) была создана компания Нова Энерджи, чтобы обеспечить топливно-энергетическую независимость компаний группы. Сейчас компания уже работает на рынке оптовых поставок горючего, а в будущем выйдет и на рынок поставок электроэнергии.

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