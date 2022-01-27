День финансов: рекордный ВВП, сроки окончания «єПідтримки», профессии для обязательной вакцинации

В понедельник, 31 января речь шла о рекордном ВВП и основных рисках для курса гривны:
Украинский ВВП достиг рекордного значения. Как заявил заместитель министра экономики Денис Кудин, украинский валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в 2021 году до $ 200 млрд. В истории независимой Украины размер ее экономики еще никогда не достигал этой отметки.
В НБУ назвали основные риски для курса гривны. На ВВП Украины, обменный курс и инфляцию значительно влияет конъюнктура мировых рынков. Усиление геополитической напряженности в начале 2022 года будет генерировать существенное давление на цены через курсовой и канал ожиданий. При этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сообщил, что сейчас влияет на обменный курс гривны.
А в новом видео соучредитель Wotan Михаил Пацан расскажет, чего ожидать от текущего криптовалютного рынка, будет ли восстановление криптоактивов и причины падения криптовалют:
Сроки окончания программы «єПідтримка». С 19 декабря 2021 года программой поддержки уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов.
Обязательная вакцинация: кого не пустят на работу. В список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19, добавляются работники: учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций, органов местного самоуправления.
Дефолт ГПЗКУ. 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджета. Министерство финансов перевело вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком. В ведомстве напомнили, что, согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая, погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.
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