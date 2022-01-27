Шмыгаль рассказал о прогрессе в направлении евроинтеграции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает на принятие в 2022 году 92 нормативно-правовых актов, а также 55 законопроектов, касающихся процесса выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«В 2022 году рассчитываем принять 92 проекта актов правительства и 55 законопроектов в направлении евроинтеграции. Соответствующий годовой план утвердили на этой неделе на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС», — говорится в сообщении.
По его словам, общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации увеличился на 19% за два года и составляет 63%. Наибольший прогресс в направлении евроинтеграции, в частности, был достигнут в сфере финансовых услуг (+26% выполненных задач по сравнению с 2020 годом), налогообложения (+24%), общественного здоровья (+17%), энергетики (+13%), транспорта (+12%), экологии и сельского хозяйства (+11% и +10% соответственно).
В прошлом году правительство одобрило 61 нормативно-правовой акт в сфере евроинтеграции, в частности, Стратегию управления границами, Концепцию Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года, Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года
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