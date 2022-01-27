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Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимости

Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимости

Украинский валовой внутренний продукт (ВВП) вырос в 2021 году до $ 200 млрд.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Денис Кудин в ходе круглого стола «Валютная и монетарная политика НБУ. Итоги и прогнозы».

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«Отдельные показатели — на рекордных значениях в 2021 году. И, пожалуй, самый важный — это абсолютный показатель долларового ВВП Украины — $ 200 млрд», — сообщил Кудин.

Он добавил, что в истории независимой Украины размер ее экономики еще никогда не достигал этой отметки.

«Это не просто самый высокий показатель с 1991 года, это и очень значительный рост со $ 154 млрд почти до $ 200 млрд», — отметил замминистра экономики.

Справка Finance.ua:

  • Нацбанк опубликовал новый Инфляционный отчет, согласно которому рост ВВП Украины в 2022-м ускорится до 3,4%, а инфляция вернется к цели в 2023 году;
  • группа ICU прогнозирует, что в 2021 году рост ВВП Украины составит 2,9%, а в 2022 году — 3,2%.
По материалам Главком
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