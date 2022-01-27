Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджета

Министерство финансов перевело вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком.

Об этом известно из ответа Министерства финансов на запрос Экономической правды.

В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.

Из суммы в 96,4 млн долларов, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер оплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи в сумме 87,6 млн долларов были уплачены Министерством финансов в рамках госгарантии — это около 2,5 млрд грн. Предание состоялось 21 января.

Ранее Э П рассказывала, что в случае дефолта ГПЗКУ было два сценария: государство оплатит либо очередной платеж по кредиту, либо придется платить остаток кредита — 900 млн долл. и проценты по нему, либо около 25 млрд грн.

В случае реализации первого сценария в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию — 6,9 млрд грн.

Также, сообщили в Минфине, Украина получила ответ от правительства Китая на письмо о реструктуризации «зернового» кредита. Китайская сторона предложила решить этот вопрос на уровне соответствующих органов.