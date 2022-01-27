Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджета

Министерство финансов перевело вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации 2,5 млрд грн выплаты по кредиту перед китайским Эксимбанком.
Об этом известно из ответа Министерства финансов на запрос Экономической правды.
В ведомстве напомнили, что согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля.
Из суммы в 96,4 млн долларов, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер оплатил всего 8,8 млн долларов. Остальные платежи в сумме 87,6 млн долларов были уплачены Министерством финансов в рамках госгарантии — это около 2,5 млрд грн. Предание состоялось 21 января.
В случае реализации первого сценария в бюджете на 2022 год заложено достаточно средств на выплаты за зерновую корпорацию — 6,9 млрд грн.
Также, сообщили в Минфине, Украина получила ответ от правительства Китая на письмо о реструктуризации «зернового» кредита. Китайская сторона предложила решить этот вопрос на уровне соответствующих органов.
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