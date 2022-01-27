В НБУ назвали основные риски для курса гривны

На ВВП Украины, обменный курс и инфляцию значительно влияет конъюнктура мировых рынков. Это связано с тем, что страна имеет открытую экономику со значительной долей сырьевых товаров во внешней торговле.
Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка за январь 2022 года.
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Кроме того, усиление геополитической напряженности в конце 2021-го – начале 2022 года будет генерировать существенное давление на цены через курсовой и канал ожиданий. Ухудшение информационной среды стало определяющим фактором ослабление курса гривны в конце 2021 года.
Другим внешним риском является стремительное ухудшение условий торговли. При падении мировых цен на основные товары украинского экспорта с нынешних достаточно высоких уровней или длительного сохранения высоких цен на энергоносители усилится девальвационное давление на обменный курс гривны.
В 2022 году ожидается ухудшение условий торговли в результате снижения экспортных цен и высокой стоимости на энергетические ресурсы. Это отразится на валютном канале, что потребует проведения более жесткой монетарной политики.
Согласно текущему прогнозу, НБУ начнет снижать ставки не раньше конца 2022 года. В результате умеренно жесткие монетарные условия будут сохраняться до середины 2024 года.
Проведение жесткой монетарной политики позволит предотвратить раскрутку инфляционной спирали в 2022 году и будет способствовать возвращению инфляции к цели 5% в 2023 году. В текущем году рост экономики ускорится до 3,4%, инфляция замедлится до 7,7%, ожидают в Нацбанке.
Еще одним фактором может стать сокращение объемов экспорта зерновых и валютной выручки аграриев. В случае такого сценария сформируется девальвационное давление на обменный курс гривны, и ускорится инфляция.
При том, что повышение цен на сырьевые товары в 2021 году обусловило стремительное улучшение условий торговли для Украины. Это способствовало укреплению обменного курса гривны и сдерживало инфляцию. В условиях фиксированного курса инфляция была бы выше, а монетарная политика должна быть более жесткой.
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