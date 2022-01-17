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Банкиры спрогнозировали курс гривны

Банкиры спрогнозировали курс гривны

Девальвационный потенциал гривны на текущий момент уже исчерпан.

Об этом рассказали участники круглого стола «Каким будет 2022 год на валютном рынке», проведенного «Финансовым клубом».

«Мы в декабре обнародовали наш прогноз, еще до этой истерии. Там был среднегодовой курс 28,25 грн/$, и мы сейчас не видим причин его существенно пересматривать», – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.

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Начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко видит успокоение ситуации на валютном межбанке. «Мы можем протестировать уровень и 29 грн, но в целом, я думаю, ситуация должна успокоиться и должны вернуться на уровень 28 грн с плюсом», – отметил он.

Если «убрать» с рынка психологические факторы, курс должен был бы даже укрепиться. «Курсовая динамика сейчас сильно определяется геополитическим фактором. Если его убрать, возможно, курс еще имеет потенциал к ревальвации», – сказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. Но он сразу дал понять, что этот сценарий маловероятен: «Некоторые экономисты прогнозируют, что у нас не будет в этом году весенней ревальвации».

И хотя НБУ не может прогнозировать курс гривны, НБУ не ожидает ее существенных колебаний. «Очень трудно убирать геополитический фактор, но если брать долгосрочную перспективу, то гривна колеблется в достаточно узком диапазоне от 22 до 30. Если в этом году ничего такого сверхъестественного не случится, гривна будет находиться примерно в том же диапазоне», – ожидает Алексей Лупін.

По материалам Финансовый клуб
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