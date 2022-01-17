Банкиры спрогнозировали курс гривны

Девальвационный потенциал гривны на текущий момент уже исчерпан.
Об этом рассказали участники круглого стола «Каким будет 2022 год на валютном рынке», проведенного «Финансовым клубом».
«Мы в декабре обнародовали наш прогноз, еще до этой истерии. Там был среднегодовой курс 28,25 грн/$, и мы сейчас не видим причин его существенно пересматривать», – говорит начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов.
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Начальник управления казначейских операций Банка Кредит Днепр Юрий Гриненко видит успокоение ситуации на валютном межбанке. «Мы можем протестировать уровень и 29 грн, но в целом, я думаю, ситуация должна успокоиться и должны вернуться на уровень 28 грн с плюсом», – отметил он.
Если «убрать» с рынка психологические факторы, курс должен был бы даже укрепиться. «Курсовая динамика сейчас сильно определяется геополитическим фактором. Если его убрать, возможно, курс еще имеет потенциал к ревальвации», – сказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин. Но он сразу дал понять, что этот сценарий маловероятен: «Некоторые экономисты прогнозируют, что у нас не будет в этом году весенней ревальвации».
И хотя НБУ не может прогнозировать курс гривны, НБУ не ожидает ее существенных колебаний. «Очень трудно убирать геополитический фактор, но если брать долгосрочную перспективу, то гривна колеблется в достаточно узком диапазоне от 22 до 30. Если в этом году ничего такого сверхъестественного не случится, гривна будет находиться примерно в том же диапазоне», – ожидает Алексей Лупін.
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