Геополитика и гривна: что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,3−1,6%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,32 до 28,78 грн (+1,6%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,58/28,60 до 28,68/28,70 грн (+0,3%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,35/28,65 до 28,53/28,85 (+0,6%/+0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 1,1% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.
Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, на обменный курс гривны значительно влияет конъюнктура мировых рынков.
«Это связано с тем, что страна имеет открытую экономику со значительной долей сырьевых товаров во внешней торговле», — говорится в инфляционном отчете Нацбанка за январь 2022 г.
Кроме того, усиление геополитической напряженности в конце 2021 — начале 2022 г. будет генерировать существенное давление на цены через курсовой канал и канал ожиданий. Другим внешним риском является стремительное ухудшение условий торговли.
«При падении мировых цен на основные товары украинского экспорта с нынешних достаточно высоких уровней или длительного сохранения высоких цен на энергоносители усилится девальвационное давление на обменный курс гривны», — говорится в отчете.
На начавшейся неделе эксперт ожидает незначительный рост курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,8 грн, а наличный доллар в банках вблизи 28,7/28,9 грн», — прогнозирует Иосуб.
Андрей Гойлов (аналитик Roboforex), в свою очередь, напоминает, что в пятницу гривна относительно доллара США существенно укрепилась. Ситуация стабилизировалась еще в четверг после заявления МИД РФ о недопустимости военного столкновения Украины с Россией.
НБУ на рынок не выходил. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар/гривна завершилась на уровне 28,70, курс евро упал до отметки 32,03.
Эксперт подчеркивает, что ранее гривна девальвировала благодаря повышенному спросу на иностранные валюты со стороны нерезидентов, импортеров и населения Украины. В январе регулятор потратил на поддержание курса гривны более 1,5 млрд долларов США, однако украинская национальная валюта обновила минимумы 2018 года.
«Если не последует новых панических сообщений о подготовке военной агрессии РФ, тренд на ослабление евро и доллара США будет продолжен и на текущей неделе», — уверен Гойлов.
Завтра состоится аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев, а также 12 месяцев — в долларах США.
Результаты аукциона покажут, насколько оптимистично настроены инвесторы относительно будущего украинской экономики.
Впрочем, нерезиденты с начала года уже сократили свои портфели в ОВГЗ на 11,17 млрд грн — до 81,48 млрд.
Со слов Гойлова, на текущей неделе гривна относительно доллара США укрепится до уровня 28,30. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85.
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