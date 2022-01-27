Нацбанк оценил, как «тысяча вакцинированным» повлияет на ВВП

Введенная правительством программа выплаты вакцинированным придаст украинской экономике около 0,1% ВВП в год.
Об этом говорится в Инфляционном отчете, опубликованном Национальным банком.
Программа “є-Підтримка” была введена в конце 2021 года для ускорения темпов вакцинации и поддержки наиболее пострадавших от карантина секторов экономики.
По оценкам НБУ, влияние программы на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1–0,15% ВВП, что отразится преимущественно в 2022 году.
Заметим, что программа, прежде всего, направлена на книжные магазины, кинотеатры, спорт, внутренние перевозки, заведения культуры и концерты. Впоследствии пожилым людям разрешили покупать за полученную тысячу лекарства.
Регулятор отмечает, что частное потребление остается главным драйвером роста ВВП. Потребительские расходы продолжат активно расти (5-6% в год) на прогнозном периоде за счет увеличения реальных доходов населения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Более 30% украинцев не доверяют ни одному банку — исследованиеВчера, 13:37 - 530 4
«Собственный дом»: кто в Украине может получить деньги на строительство жилья в селеВчера, 08:39 - 3921 4
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 3878 2
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 3442 1
В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стажВчера, 14:47 - 1299 1
Автомобили-фантомы обнаруживают не все номера: кто может избежать штрафа за нарушение ПДДВчера, 09:34 - 3878 2
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 3442 1
Законно ли взимать средства с заработной платы без предупрежденияВчера, 11:00 - 1578
Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась УкраинаВчера, 21:23 - 1329 2
В Пенсионном фонде рассказали, когда время на инвалидности не включат в страховой стажВчера, 14:47 - 1299 1
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 571
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1582
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 964 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 790 1
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 985 5