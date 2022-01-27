Вступил в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации

В Украине вступает в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса. Finance.ua как портал, который следит за законодательными изменениями в Украине, узнал, кого могут отстранить от работы.

Как отмечается на сайте Министерства здравоохранения, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19, на период действия карантина добавляются работники:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получат по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Кого не касается это требование

Это требование не касается людей, у которых есть абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Напомним, что в Украине прививки от COVID-19 уже являются обязательными для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений образования всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Справка Finance.ua:

в Украине планируют расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «єПідтримка»;

правительство планирует вскоре разрешить украинцам тратить полученные средства на оплату коммунальных услуг. Однако это нововведение будет касаться не всех – деньги на коммуналку смогут тратить только люди в возрасте от 60 лет;