Сроки окончания программы «єПідтримка»

С 19 декабря 2021 года программой поддержки уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о сроках окончания программы.
«Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,35 млрд грн. Почти 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили», — отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, передает Минэкономики.
На что тратят єПідтримку:
Сроки окончания программы. Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 5528 10
Более 30% украинцев не доверяют ни одному банку — исследованиеВчера, 13:37 - 937 6
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУ5 ч. назад - 2092 4
«Укравтодор» определился с 3 компаниями-участницами конкурса на строительство участка Киевской обходной дороги8 ч. назад - 655 2
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимости2 ч. назад - 881 1
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дороге в УкраинеВчера, 17:00 - 5528 10
Рейтинг стоимости жизни: на каком месте оказалась УкраинаВчера, 21:23 - 2193 2
Шмыгаль сообщил, сколько осталось в украинской казне и в резервах НБУ5 ч. назад - 2092 4
Доходы до $6500: зарплаты ИТ-специалистов в Украине (инфографика)4 ч. назад - 1878
Вступил в силу приказ Минздрава о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации7 ч. назад - 1213
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)4 ч. назад - 257
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 676
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1759
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1020 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 840 1