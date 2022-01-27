Сроки окончания программы «єПідтримка»

С 19 декабря 2021 года программой поддержки уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о сроках окончания программы.

«Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,35 млрд грн. Почти 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили», — отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, передает Минэкономики.

На что тратят єПідтримку:

книжные магазины — 705 млн грн;

кинотеатры — 488 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 249 млн грн

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 242 млн грн;

спорт — 222 млн грн;

лекарства — 88 млн грн.

Сроки окончания программы. Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:

на первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія»;

на втором этапе (II- III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате.

Справка Finance.ua: