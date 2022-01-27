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Сроки окончания программы «єПідтримка»

Сроки окончания программы «єПідтримка»

С 19 декабря 2021 года программой поддержки уже воспользовались более 7 миллионов 350 тысяч человек. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших доходах, узнал о сроках окончания программы.

«Всего с начала запуска программы на карты украинцев перечислено 7,35 млрд грн. Почти 2 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили», — отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан, передает Минэкономики.

На что тратят єПідтримку:

  • книжные магазины — 705 млн грн;
  • кинотеатры — 488 млн грн;
  • театры, концерты и развлекательные услуги — 249 млн грн
  • железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 242 млн грн;
  • спорт — 222 млн грн;
  • лекарства — 88 млн грн.

Сроки окончания программы. Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год — до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов:

  • на первом этапе получение средств будет происходить через приложение «Дія»;
  • на втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате.

Справка Finance.ua:

  • программа «єПідтримка» направлена на стимулирование людей к вакцинации от COVID-19 и поддержку тех секторов экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений;
  • согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании);
  • возможность приобрести лекарства по программе доступна с 24 января для граждан в возрасте от 60 лет. Купить можно любые лекарства, разрешенные для применения в Украине, как в аптечных учреждениях, так и в интернет-аптеках.
По материалам Finance.UA
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