В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии

Ежегодно определенное количество украинских пенсионеров остается без пенсионных выплат. Так происходит из-за обязательной проверки (верификации).
Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании», пишет портал «На пенсии».
Проверку проводят сразу несколько учреждений — Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики.
По результатам такой верификации пенсионеру могут отменить выплату или даже отобрать уже начисленные средства.
Пенсию могут забрать по следующим причинам:
Напомним, согласно данным ПФУ, Размер средней пенсии в Украине:
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