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В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии

В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии

Ежегодно определенное количество украинских пенсионеров остается без пенсионных выплат. Так происходит из-за обязательной проверки (верификации).

Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании», пишет портал «На пенсии».

Проверку проводят сразу несколько учреждений — Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики.

По результатам такой верификации пенсионеру могут отменить выплату или даже отобрать уже начисленные средства.

Пенсию могут забрать по следующим причинам:

  • если есть ошибка в фамилии;
  • если выплаты получали по сфальсифицированным документам;
  • если пенсионер некоторое время жил за границей;
  • если не получал пенсию в течение 6 месяцев;
  • если пенсионер является переселенцем и сменил место жительства. Отмечается, что выплата пенсии прекращается на весь период проживания за границей.

Как проверить свой страховой стаж

Напомним, согласно данным ПФУ, Размер средней пенсии в Украине:

  • по возрасту — 3944,81 грн;
  • по инвалидности — 3269,78 грн;
  • при потере кормильца — 3730,71 грн;
  • за выслугу лет — 6442,85 грн;
  • социальные пенсии — 1955,65 грн;
  • пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн.

Справка Finance.ua:

  • кстати, Finance.ua узнал, как получить деньги пенсионеру, выезжающему из Украины на постоянное место жительства. Также мы готовили материал о механизме оформления, изготовления и выдачи пенсионного удостоверения;
  • за последние 5 лет количество пенсионеров уменьшилось более чем на 1 миллион. Активный спад начался еще до эпидемии коронавируса — как минимум с 2016 года;
  • в «Пенсионном курьере» рассказали, почему у людей с 50-летним стажем пенсия составляет всего 2200 грн. Finance.ua передает детали.
По материалам На пенсии
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