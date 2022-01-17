В Пенсионном фонде назвали причины, из-за которых могут отменить выплату пенсии

Ежегодно определенное количество украинских пенсионеров остается без пенсионных выплат. Так происходит из-за обязательной проверки (верификации).

Об этом говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании», пишет портал «На пенсии».

Проверку проводят сразу несколько учреждений — Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики.

По результатам такой верификации пенсионеру могут отменить выплату или даже отобрать уже начисленные средства.

Пенсию могут забрать по следующим причинам:

если есть ошибка в фамилии;

если выплаты получали по сфальсифицированным документам;

если пенсионер некоторое время жил за границей;

если не получал пенсию в течение 6 месяцев;

если пенсионер является переселенцем и сменил место жительства. Отмечается, что выплата пенсии прекращается на весь период проживания за границей.

Напомним, согласно данным ПФУ, Размер средней пенсии в Украине:

по возрасту — 3944,81 грн;

по инвалидности — 3269,78 грн;

при потере кормильца — 3730,71 грн;

за выслугу лет — 6442,85 грн;

социальные пенсии — 1955,65 грн;

пожизненное содержание судей — 90 822,18 грн.

Справка Finance.ua:

кстати, Finance.ua узнал, как получить деньги пенсионеру, выезжающему из Украины на постоянное место жительства. Также мы готовили материал о механизме оформления, изготовления и выдачи пенсионного удостоверения;

за последние 5 лет количество пенсионеров уменьшилось более чем на 1 миллион. Активный спад начался еще до эпидемии коронавируса — как минимум с 2016 года;