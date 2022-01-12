Пенсии украинцев, которые получают зарплаты ниже средней по стране

Без наличия определенного страхового стажа нельзя выйти на пенсию при достижении 60 лет. Но почему у тех, кто имеет 35 и больше лет стажа, пенсия просто мизерная, пишет napensii.ua.

Все дело в том, что размер пенсии зависит от двух критериев:

стаж официальной работы;

личный коэффициент, то есть, насколько официальная зарплата была больше, равна или меньше средней по стране.

Формула расчета выглядит так: Пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

При этом каждый год стажа дает всего 1% к пенсии, а вот личный коэффициент играет большую роль и может увеличить выплату в три-пять раз.

Для примера мы рассчитали пенсию для трех потенциальных пенсионеров с одинаковым стажем (35 лет), но с разными коэффициентами – 0,5, 1 и 3.

На данный момент, по информации Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета составляет 13 095,82 грн.

Исходя из этого, получаем такие выплаты:

при коэффициенте 0,5 пенсия будет 2292 грн;

при коэффициенте 1 пенсия будет 4583 грн;