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Пенсии украинцев, которые получают зарплаты ниже средней по стране

Пенсии украинцев, которые получают зарплаты ниже средней по стране

Без наличия определенного страхового стажа нельзя выйти на пенсию при достижении 60 лет. Но почему у тех, кто имеет 35 и больше лет стажа, пенсия просто мизерная, пишет napensii.ua.

Все дело в том, что размер пенсии зависит от двух критериев:

  • стаж официальной работы;
  • личный коэффициент, то есть, насколько официальная зарплата была больше, равна или меньше средней по стране.

Формула расчета выглядит так: Пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.

При этом каждый год стажа дает всего 1% к пенсии, а вот личный коэффициент играет большую роль и может увеличить выплату в три-пять раз.

Для примера мы рассчитали пенсию для трех потенциальных пенсионеров с одинаковым стажем (35 лет), но с разными коэффициентами – 0,5, 1 и 3.

На данный момент, по информации Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета составляет 13 095,82 грн.

Исходя из этого, получаем такие выплаты:

  • при коэффициенте 0,5 пенсия будет 2292 грн;
  • при коэффициенте 1 пенсия будет 4583 грн;
  • при коэффициенте 3 пенсия будет 13 750 грн.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Finance.UA
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