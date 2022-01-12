Пенсии украинцев, которые получают зарплаты ниже средней по стране

Без наличия определенного страхового стажа нельзя выйти на пенсию при достижении 60 лет. Но почему у тех, кто имеет 35 и больше лет стажа, пенсия просто мизерная, пишет napensii.ua.
Все дело в том, что размер пенсии зависит от двух критериев:
Формула расчета выглядит так: Пенсия = средняя зарплата на момент начисления пенсии х стаж х личный коэффициент.
При этом каждый год стажа дает всего 1% к пенсии, а вот личный коэффициент играет большую роль и может увеличить выплату в три-пять раз.
Для примера мы рассчитали пенсию для трех потенциальных пенсионеров с одинаковым стажем (35 лет), но с разными коэффициентами – 0,5, 1 и 3.
На данный момент, по информации Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета составляет 13 095,82 грн.
Исходя из этого, получаем такие выплаты:
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